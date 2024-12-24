Рождество по-новому. Протоиерей ПЦУ рассказал, кому переход дался легче всего

В целом украинское общество живет современным церковным календарем. Однако одним людям переход на новоюлианский календарь дался несколько легче, чем другим.

Как украинцы привыкают к новому церковному календарю

По словам эксперта, опыт перехода Украины на новоюлианский календарь показал, что абсолютное большинство приходов ПЦУ выбрали новый стиль.

"Мне кажется, как это ни странно, что самый легкий переход происходит для людей более церковных. Которые, якобы, с одной стороны должны быть более консервативными. Но те, кто еженедельно посещает церковь, знают праздники на следующую неделю", - отметил он.

Коваленко объяснил, что люди церковные живут "не "в числе", а "праздниками" - праздничным циклом".

"И, в принципе, когда ты регулярно посещаешь храм, то вот этот переход по датам не так ощущается", - добавил протоиерей ПЦУ.

В то же время тяжелее переход воспринимают те люди, которые Церковь регулярно не посещают.

"Люди, которые в церковь ходят по праздникам... На большие праздники, или на какие-то дни особые для себя, для семьи... Им труднее... Люди, которые, скажем так, не живут церковным календарем, как годовым циклом, им сейчас как раз определенным образом сложнее. Ведь они еще не привыкли к датам - в какие даты те или иные праздники", - признал ректор православного университета.

Он добавил, что переход на новый церковный календарь - это процесс.

"Так же как я хорошо помню, что для моих бабушки с дедушкой, например, Старый Новый год был едва ли не большим праздником, чем Новый год 1 января... У моих детей уже этого Старого Нового года не было. А на моей памяти фактически это все изменилось", - поделился Коваленко.

По его мнению, этот процесс - на несколько лет.

"Возможно, на десятилетия. Но главным "двигателем" этого процесса является как раз Церковь и ее прихожане. Именно смотря на то, что в этой среде как раз проблем с переходом на (новоюлианский, - Ред.) календарь, и с датами, проблем не возникает, я думаю, все остальное общество постепенно привыкнет. К новым датам тех праздников, к которым все привыкли. Оно так будет... По факту это произойдет", - считает протоиерей.

Он напомнил, что календарная реформа в Украине проведена.

"И если ты там не адепт московского патриархата, то ты не будешь держаться за старый стиль. Если ты фактически погружен в календарь старый, живешь им, как в приходах МП, то там - да. Там будет определенное притяжение к этим датам. Но общество в целом живет современным календарем", - отметил эксперт.

Он напомнил, что похожая ситуация для некоторых была с Рождеством.

"Никто не мог понять, почему мы должны праздновать 7 января, а не 25 декабря со всем миром... Так будет и с другими праздниками. Постепенно произойдет процесс перехода", - считает Коваленко.

Некоторые, по его словам, могут все же остаться жить и по старому стилю.

"Кто-то останется. Если московский патриархат не перейдет, в конце концов... Не разорвет свои отношения с Москвой... А как следующий шаг возможный - это календарная реформа... То это будет еще легче... Но если останется на этом календаре, то часть верующих, часть украинцев будет жить по такому церковному календарю", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что на самом деле календарь - это не то, что должно нас разделять.

"Новый стиль приводит в соответствие астрономический и церковный календарь... То есть на самом деле не произошло чего-то такого радикального. Просто произошло то, что должно было произойти еще как минимум 100 лет назад, когда большинство православных церквей приняли решение переходить на новоюлианский календарь. Или даже и еще раньше", - подчеркнул Коваленко.

В конечном счете он отметил, что это - естественный процесс. И он продолжается.