В сентябре, или нет? Священник объяснил, когда на самом деле начинается новый церковный год

Вторник 12 августа 2025 14:50
В сентябре, или нет? Священник объяснил, когда на самом деле начинается новый церковный год Сегодня ПЦУ "живет" по новоюлианскому церковному календарю (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Считается, что начало нового церковного года или индикта большинство православных церквей мира и католики византийского обряда празднуют 1 сентября. Однако когда на самом деле начинается новый год для верующих ПЦУ - знают не все.

Подробнее о том, что такое индикт, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине и стоит ли искать в календаре "богословские смыслы", - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что такое индикт и откуда происходит этот термин

Слово индикт с латинского языка переводится как "постановление" или "объявление".

Ранее так могли называть эдикт - нормативный акт римских императоров, который предписывал проводить в определенное время оценку земельных имений граждан государства (с налоговой целью).

В византийской империи термин "индикт" означал начало ежегодной уплаты официального налога на государство. Поскольку урожай в большинстве его регионов собирали в конце лета и осенью, индикт мог приходиться примерно на сентябрь.

В I веке после Рождества Христова формальной датой начала индикта считалось 23 сентября - как время осеннего равноденствия и день рождения римского императора Августа.

Однако позже - около V века - начало индикта или "нового года" сместилось на 1 сентября.

По одной из версий "официально" это произошло после указа императора Юстиниана от 537 года, в котором говорилось о датировке всех документов, начиная с 1 сентября.

Между тем церковь датировку по индиктам приняла, как считается, около IV века (утверждение индикта как церковного новолетия произошло якобы на Первом Вселенском Соборе в Никее от 325 года).

Сегодня индиктом могут называть условное начало нового церковного года.

Когда было "традиционное" начало года украинцев

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина сообщил, что в целом "начало церковного года в сентябре - это рудимент (пережиток того, что исчезло, - Ред.) византийской имперской эпохи".

"Речь идет о начале года во времена Римской империи. Более того, это связано с началом налогового года. К этому периоду примерно собирался урожай и начинали платиться налоги. И это - начало нового года в империи", - объяснил он.

Эксперт отметил, что это - вопрос налогов, а еще - переписи населения (что также о налогах) в Римской империи, "где Церковь была государственной институцией".

Между тем в Украине, по его словам, "начало года было весной".

"Поэтому у нас щедрик - это веснянка, хотя мы и поем его сейчас на Новый год. Но по факту это - веснянка", - отметил священник.

Когда начинается церковный год в Украине

Коваленко рассказал, что сегодня - по крайней мере Православная церковь Украины - "уже даже свой календарь выпускает с января".

То есть отсчет времени в действующем церковном календаре (по которому живут большинство украинцев) начинается не с сентября, а с января.

"Я не знаю, как там в московском патриархате... До недавнего времени календари были как раз с сентября по август (добавлялись даже таким образом). Но на сегодня мы имеем календари ПЦУ, которые начинаются с января", - поделился эксперт.

Он отметил, что сейчас "мы можем говорить, что, фактически, наш церковный год начинается с Рождества (по новоюлианскому церковному календарю Рождество Христово приходится на 25 декабря, - Ред.)".

"Мы (Православная церковь Украины, - Ред.) пришли к этой "позиции", - добавил протоиерей.

Стоит ли искать в календаре "богословские смыслы"

Ректор Открытого православного университета напомнил о существовании нескольких так называемых "годовых кругов".

"Например... чтения церковные начинаются от Пятидесятницы (праздника Троицы, дата которого зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения, - Ред.) Поэтому, можно говорить, что в каком-то смысле церковный год может начинаться, можно его видеть, как почитание. Как такой, который начинается с Пасхи... То есть заканчивается цикл пасхальный, и начинается цикл чтений", - объяснил Коваленко.

Но с точки зрения "государственного года и нас самих", по его словам, "мы не живем по календарю, который начинается с сентября".

"Это - просто остаток от времен Римской империи... Это - остатки истории. Оно не имеет никакого богословского смысла, скажем так. Это - как и 1 января. Нет никаких богословских смыслов, что год так начинается. Возможно, так просто удобнее считать", - отметил священник.

Он добавил, что "по-богословски", годы скорее считаются "от Рождества Христова".

"Годы называются "от Рождества Христова". И мы в них живем. Мы же живем сейчас в каком году? В 2025 от Рождества Христова. Значит мы свое летоисчисление, свой календарь, ведем от Рождества. А Рождество у нас - точно не в сентябре", - подчеркнул эксперт.

Какой "15-летний период" могут называть индиктом

В некоторых источниках отмечается, будто в контексте христианства индиктом или индиктионом начали также называть "15-летний период, который начинается с сентября".

Между тем Коваленко подчеркнул, что ничего об этом не знает.

"Я думаю, что это - тоже рудименты римской эпохи, Римской империи", - отметил он.

По словам священника, это "может быть связано с определенными традициями".

"Я думаю, что это может быть связано с традициями юбилейных лет. Но там, скорее, 50, 25... Почему у нас это пишут? И в том числе - в "Википедиях"? Пусть те, кто пишут, и объясняют", - добавил он.

По его мнению, это может быть "попыткой притянуть бывшую светскую историю других времен".

"Это, как такие "пятилетки". Тогда римский император налоги собирал, или, возможно, какие-то послабления объявлял налоговые", - предположил протоиерей.

Он напомнил, что в целом "юбилей" или "юбилейный год" в Библии - каждые 50 лет (на 50-й год после 49-го).

"В этот год прощаются долги. В этот год, не знаю, земля отдыхает. И эти циклы - 7-летние, 15-летние, 25-летние... Они существуют в разных культурах. Но это не имеет, скажем так, божественного происхождения. Это, скорее, попытка "освятить" существующий календарь", - подытожил Коваленко.

Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Читайте также, кто такие бесы, как с ними бороться, и стоит ли бояться проклятий.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ), Религиозно-Информационная Служба Украины (РИСУ), комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина.

