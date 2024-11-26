Стоит ли бояться проклятий и как на них реагировать: объяснение ПЦУ

В Православной Церкви Украины рассказали, что человеческие проклятия - внешние проявления внутреннего гнева, злобы, ненависти, зависти и нетерпимости. Все это - понятия противоположные любви и добру, поэтому пользы приносить не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Стоит ли бояться проклятий и как на них реагировать

В Православной Церкви Украины напомнили, что когда человек слышит в свой адрес (или в адрес своих близких) проклятия и брань, невольно возникает желание "этого не слышать, удалиться, закрыться, отгородиться от них и от человека, который их распространяет, чтобы не чувствовать себя "загрязненным".

Отмечается, что это - вполне адекватная реакция духовно здорового человека на безудержную вспышку зла, излияние чьей-то жгучей ненависти, всплеск разрушительного гнева (которыми и являются по сути человеческие проклятия).

В ПЦУ отметили, что четкий ответ на вопрос "Как реагировать на проклятия?" можно найти в Новом Завете (в первом Послании святого апостола Петра).

"Не платите злом за зло или злословием за злословие. А, наоборот, благословляйте, зная, что вы на это призваны, чтобы унаследовать благословение", - говорится там.

В ПЦУ добавили, что проклятие является отрицанием благословения.

"Греховное, беззаконное проклятие, подобно всякому другому злу, своей сущности не имеет, оно не способно к созиданию, а только к разрушению. Оно как паразит, как болезнь, как гниение, которое разлагает питательное, делая из него отходы... И если говорить о проклятии от человека, то, прежде всего, оно разлагает и портит душу того, кто проклинает", - рассказали украинцам.

Проклятия в ПЦУ сравнили с вирусной болезнью, ведь реакция того, кого проклинают, зависит "от крепости "иммунитета".

"То есть, если человек сталкивается с внезапным излиянием на него негатива, имея крепкую веру, мир в сердце, рассудительность - он не будет уязвим перед проклятиями слабого человека", - объяснили верующим.

Уточняется, что обычно одни люди проклинают других, находясь "в состоянии нарушенного душевного равновесия, в состоянии душевной боли, болезни".

Украинцам напомнили также меткие слова одного из самых уважаемых греческих святых Паисия Святогорца: "Если человек кого-то проклинает, это значит, что у него есть злоба. Человек проклинает другого человека, когда со страстью, с негодованием желает ему зла... Тот, на кого направлено проклятие, может мучиться в этой жизни. Однако тот, от кого исходит проклятие, мучается в этой жизни и будет мучиться в жизни другой. Потому что если он не покается и не исповедуется, то там будет наказан Богом как преступник".

"Но вы спросите: как же не проклинать врага? Лучше зло не проклинать, а пресекать, бороться с ним. Ибо проклиная его, вы совершаете действия, которые уподобляют вас источнику этого зла, дьяволу", - добавили в ПЦУ.

Подчеркивается, что зло побеждается добром.

"Наших врагов ослепляет ненависть, а нам освещает путь любовь, а помогает взаимоподдержка, братство, неравнодушие, единение. Это и есть то добро, которое способно победить зло - действеннее любых проклятий", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)