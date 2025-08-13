Постсоветская традиция: священник объяснил, как и почему ПЦУ "отмечает" 1 сентября

Несмотря на то, что начало нового церковного года приходится якобы на 1 сентября, ничего "новогоднего" в ПЦУ в этот день не делают. Вместе с тем в Украине существует другая, "постсоветская традиция".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко .

О какой постсоветской традиции 1 сентября идет речь

По словам эксперта, Православная Церковь Украины выпускает свой календарь с января. Поэтому история о церковном новолетии или индикте 1 сентября - это "остатки прошлого".

"Я вижу, что у нас нет никаких традиций... Ничего "новогоднего" делать 1 сентября", - отметил священник.

Зато существует другая, "постсоветская традиция".

"Единственное, что мы делаем - благословляем детей на начало учебного года. В то же время это - только наша традиция такая, постсоветская. Я думаю, что она тоже скоро отпадет", - поделился протоиерей.

Начало индикта в первый день сентября в церковном календаре упоминается (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чем важно 1 сентября в мировом православии

Коваленко рассказал, что в мировом православии 1 сентября - это "экологический день".

"Вспоминается молебен за экологию, за сохранение природы. И мы так же присоединились к этой инициативе", - объяснил он.

В то же время ректор Открытого православного университета признал, что в Украине такая традиция "не так хорошо приживается".

"Потому что у нас как раз есть эта первосентябрьская "детская" традиция - школьники, студенты и т.д. Хотя во многих университетах и даже школах частных сейчас не начинается учебный год 1 сентября. А чуть позже", - отметил он.

Почему от традиции 1 сентября можно было бы отказаться

По мнению Коваленко, традицию благословлять детей и молодежь на начало учебного года можно было бы перенести на другой день.

"Возможно, нам стоило бы это делать как раз 8 сентября. Потому что, можно сказать, что 8 сентября - день софийности. Потому что это - храмовый праздник нашего храма, Софии Киевской. И память иконы Софии - Премудрости Божией (что может касаться и премудрости обучения)", - объяснил священник.

Стоит отметить, что согласно новоюлианскому церковному календарю, которым руководствуется сейчас ПЦУ, на 8 сентября приходится также Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник 8 сентября в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Стоит ли искать в датах "божественное происхождение"

Протоиерей отметил, что церковный календарь - "это живая история".

"Календарь создается людьми. Календарь приспосабливается под наши земные проблемы, земные потребности... Поэтому говорить, что календарь является какого-то божественного происхождения - нет. Он изначально придуман людьми", - подчеркнул Коваленко.

В завершение он напомнил, что "мы до сих пор живем по солнечному календарю Римской империи".

"Даже люди, которые с церковью живут по старому стилю (московский патриархат), они живут по юлианскому календарю. А кто такой Юлий? Цезарь. Римский император, язычник. Который установил календарь, в котором есть даже месяц в его честь", - подытожил священник.