ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Постсоветская традиция: священник объяснил, как и почему ПЦУ "отмечает" 1 сентября

Среда 13 августа 2025 07:30
UA EN RU
Постсоветская традиция: священник объяснил, как и почему ПЦУ "отмечает" 1 сентября ПЦУ руководствуется новоюлианским церковным календарем (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Несмотря на то, что начало нового церковного года приходится якобы на 1 сентября, ничего "новогоднего" в ПЦУ в этот день не делают. Вместе с тем в Украине существует другая, "постсоветская традиция".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко.

О какой постсоветской традиции 1 сентября идет речь

По словам эксперта, Православная Церковь Украины выпускает свой календарь с января. Поэтому история о церковном новолетии или индикте 1 сентября - это "остатки прошлого".

"Я вижу, что у нас нет никаких традиций... Ничего "новогоднего" делать 1 сентября", - отметил священник.

Зато существует другая, "постсоветская традиция".

"Единственное, что мы делаем - благословляем детей на начало учебного года. В то же время это - только наша традиция такая, постсоветская. Я думаю, что она тоже скоро отпадет", - поделился протоиерей.

Постсоветская традиция: священник объяснил, как и почему ПЦУ &quot;отмечает&quot; 1 сентябряНачало индикта в первый день сентября в церковном календаре упоминается (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чем важно 1 сентября в мировом православии

Коваленко рассказал, что в мировом православии 1 сентября - это "экологический день".

"Вспоминается молебен за экологию, за сохранение природы. И мы так же присоединились к этой инициативе", - объяснил он.

В то же время ректор Открытого православного университета признал, что в Украине такая традиция "не так хорошо приживается".

"Потому что у нас как раз есть эта первосентябрьская "детская" традиция - школьники, студенты и т.д. Хотя во многих университетах и даже школах частных сейчас не начинается учебный год 1 сентября. А чуть позже", - отметил он.

Почему от традиции 1 сентября можно было бы отказаться

По мнению Коваленко, традицию благословлять детей и молодежь на начало учебного года можно было бы перенести на другой день.

"Возможно, нам стоило бы это делать как раз 8 сентября. Потому что, можно сказать, что 8 сентября - день софийности. Потому что это - храмовый праздник нашего храма, Софии Киевской. И память иконы Софии - Премудрости Божией (что может касаться и премудрости обучения)", - объяснил священник.

Стоит отметить, что согласно новоюлианскому церковному календарю, которым руководствуется сейчас ПЦУ, на 8 сентября приходится также Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Постсоветская традиция: священник объяснил, как и почему ПЦУ &quot;отмечает&quot; 1 сентябряПраздник 8 сентября в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Стоит ли искать в датах "божественное происхождение"

Протоиерей отметил, что церковный календарь - "это живая история".

"Календарь создается людьми. Календарь приспосабливается под наши земные проблемы, земные потребности... Поэтому говорить, что календарь является какого-то божественного происхождения - нет. Он изначально придуман людьми", - подчеркнул Коваленко.

В завершение он напомнил, что "мы до сих пор живем по солнечному календарю Римской империи".

"Даже люди, которые с церковью живут по старому стилю (московский патриархат), они живут по юлианскому календарю. А кто такой Юлий? Цезарь. Римский император, язычник. Который установил календарь, в котором есть даже месяц в его честь", - подытожил священник.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие церковные календари действовали на территории Украины на протяжении истории, как ПЦУ перешла на новоюлианский календарь и на какие даты "по новому стилю" приходятся теперь День святого Николая, Рождество и Крещение.

Кроме того, мы объясняли, кому из украинцев переход на "новый" календарь дался легче всего.

Тем временем в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Читайте также, кто такие бесы, как с ними бороться, и стоит ли бояться проклятий.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ Учебный год День знаний Церковный календарь Дети Праздники Традиции Священники
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия