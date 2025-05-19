Когда Троица в 2025 году: точная дата праздника

Троица - один из двенадцати важнейших православных праздников. В новоюлианском церковном календаре, по которому живет ныне Православная Церковь Украины (ПЦУ), он упоминается как День святой Троицы или Пятидесятница.

Подробнее о том, когда украинцы будут отмечать праздник Троицы в 2025 году и почему в народе этот день называют также Зеленым воскресеньем, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда верующие будут отмечать праздник Троицы в 2025 году

Считается, что официально празднику Троицы в Церкви положили начало в 381 году (на II Вселенском соборе в Константинополе).

Утвердили его соответствующим догматом - о равенстве и единосущности всех Божьих лиц.

Согласно церковному преданию, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух (речь идет об одном из важнейших событий для всего христианского народа - Сошествии Святого Духа).

После этого апостолы якобы получили волшебные дары - дар исцеления и способность говорить на разных языках (для распространения христианства по всему миру).

Следовательно, дата Троицы зависит от даты Пасхи (приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения). Отсюда и одно из названий праздника, которое звучит как "Пятидесятница".

Поскольку точной (непереходной) даты Пасха не имеет, Троица также может отмечаться в разные дни.

В этом году Светлое Христово Воскресение все христиане (и православные, и католики) отмечали вместе - в один день - 20 апреля. Значит для того, чтобы вычислить точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.

То есть в этом году День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.

Праздник Троицы в 2025 году приходится на 8 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Почему Троицу называют также Зеленым воскресеньем

В народе праздник Троицы называют также Зеленым воскресеньем - из-за связи с традициями дохристианских времен.

Так, до прихода на территорию Украины христианства, люди в этот период:

отмечали завершение весеннего сезона и начало лета;

чествовали предков (поминали умерших);

благодарили природу и чествовали ее богатство (просили щедрого урожая).

Древние украинцы верили, что украшение дома веточками деревьев с зелеными листьями:

символизирует новое начало;

помогает душам родственников попасть в дом.

Позже - с приходом новой веры - древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы. Этот день стал частью так называемых Зеленых праздников.

Теперь зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.

Церковное же название праздника - Троица - происходит от трех подобий Бога: