"Не мифы и не выдумки". В ПЦУ объяснили, кто такие бесы и как с ними бороться

В Православной Церкви Украины рассказали, кто такие бесы и можно ли их считать реальными существами. Украинцам объяснили также, что является "действенным щитом" против бесовских соблазнов и ловушек дьявола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Что говорит о духовном мире Писание

"Из Писания мы знаем, что кроме этого материального, видимого мира, Бог сотворил и мир невидимый, духовный - мир ангельский", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что ангелы (призвание которых - служение Богу), это:

бестелесные духи;

свободные и разумные существа.

Почему сатана стал противником Божьим

"Также мы знаем, что, к сожалению, самый высокий из ангелов, которого Писание именует Денницей, созерцая свое величие и могущество, полученные от Творца, возгордился и соблазнил себя мыслью стать богом без Бога", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что он, отвернувшись от Бога, стал противником Божьим.

"Что, собственно, и обозначено библейским словом "сатана", то есть "противник, враг", - объяснили украинцам.

Кто такие бесы и имеют ли они силу

В Церкви рассказали, что сатана, "отпав от Бога сам", стал соблазнять к этому и других ангелов, поскольку желал "подчинить их и владеть ими".

Часть ангелов соблазнилась и среди ангелов произошло разделение:

большинство их остались верными Богу и окончательно утвердились в добре;

а меньшая их часть отпала, став бесами.

"Поэтому бесы - это разумные духи, бестелесные существа, которые по природе были сотворены Богом как ангелы, то есть Его служители, но которые соблазнились гордыней сатаны и стали рабами зла", - объяснили гражданам.

Уточняется, что они частично имеют силу и могущество (принадлежащие ангельской природе), однако используют их лишь для распространения зла.

"Сами противясь воле Божьей, они побуждают к тому же и людей, желая властвовать над ними, как над своими рабами. История грехопадения ангелов объясняет происхождение зла в сотворенном Богом мире", - отметили в ПЦУ.

Бесы - это разумные духи, которые стали рабами зла (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Можно ли считать бесов реальными существами

В пресс-службе Православной Церкви Украины отметили, что бесы (или демоны, нечистые, лукавые, злобные духи) являются вполне реальными.

"Это не мифы, не выдумки, не абстрактные аллегории зла или еще что-то подобное - это вполне реальные существа, хотя и невидимые, бестелесные, потому что являются духами", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что одним из мест существования бесов в Священном Писании отмечается "пекло", "ад" или "бездна". Однако бесы существуют не только там.

"В Новом Завете говорится о "мироправителях тьмы века сего... духах злобы поднебесных", а о дьяволе говорится, как о "князе поднебесного, духе, действующем теперь в сынах противления", - напомнили в ПЦУ.

Уточняется в то же время, что отцы Церкви слово "поднебесный" объясняют как витающий:

под небом;

между небом и землей;

в воздухе.

"Поэтому эти существа не просто где-то существуют в аду глубоком - они рядом с нами, в окружающем мире", - сообщили в ПЦУ.

Что называют беснованием и в чем оно заключается

Согласно информации ПЦУ, беснованием называют одержимость злыми духами.

Речь идет о "крайней степени рабства злым духам", когда:

воля человека связана грехами, будто кандалами;

тело уже не подчиняется душе, как положено (но злые духи побуждают его делать что-то по их воле).

Отмечается, что проявления беснования встречаются довольно часто - и в древности, и сейчас.

"А об исцелении Иисусом Христом людей от беснования неоднократно читаем в Писании", - добавили в ПЦУ.

Как освободиться от злого духа и побороть бесов

Украинцам объяснили, что на самом деле бесам подвластен каждый человек, который грешит. Ведь он выполняет их волю. В то же время "степень этой подвластности соизмерима со степенью зла, которое совершает человек".

"И чем больше человек стремится освободиться от грехов, тем меньше зависимость от воли злых духов. Поэтому совершенствуясь в добре, человек с помощью Божьей способен освобождаться от власти бесов", - рассказали в ПЦУ.

Верующим напомнили, что говоря об освобождении человека от власти злого духа, Господь сообщает: "Этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста".

Кроме того, мощным средством против злых духов является призывание имени Иисуса Христа (ведь сам Господь предсказывал, что Его именем "будут изгонять бесов").

В завершение украинцам сообщили, что "действенным щитом против бесовских соблазнов и ловушек дьявола" является также:

духовная трезвость;

бдительность;

смирение;

участие в таинствах Церкви;

жертвенность;

милосердие;

проявления любви.

"Поэтому будьте бдительны в борьбе с лукавым, как верные воины на страже. И пусть борьба ваша, по милости Божией, будет победной", - подытожили в ПЦУ.