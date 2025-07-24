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Святые братья, которые отказались от власти и погибли: кого сегодня чтит ПЦУ

Четверг 24 июля 2025 15:10
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Святые братья, которые отказались от власти и погибли: кого сегодня чтит ПЦУ Сегодня верующие чтят память мучеников - благоверных князей Бориса и Глеба (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 24 июля, ПЦУ чтит память благоверных князей Бориса и Глеба, которые были причислены к лику святых "Промыслом Божьим и признанием Святой Церкви".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Что известно о жизненном пути Бориса и Глеба

Украинцам напомнили, что князья Борис и Глеб (в святом крещении - Роман и Давид), были сыновьями равноапостольного Владимира Великого.

"Эти благоверные князья стали среди первых прославленных святых Киевской земли, светлыми примерами веры и мужества во Христе", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что Борис и Глеб были родными братьями, которые:

  • родились и росли в духе миролюбия и глубокой христианской веры;
  • часто обращались к молитве;
  • читали Священное Писание;
  • владели грамотой;
  • всем своим поведением воплощали Божьи Заповеди;
  • следовали примеру своего отца и щедро помогали нуждающимся и больным;
  • проявляли любовь и милосердие в каждом дне своей жизни.

В 1015 году - во времена борьбы за великокняжеский престол - Борис и Глеб были жестоко убиты.

"Однако их смерть не была следствием участия в этой борьбе - наоборот, они сознательно отказались от нее, руководствуясь глубокими христианскими принципами", - отметили в ПЦУ.

Уточняется, что братья стремились сохранить мир и не разжигать вражду среди своей родни.

"Однако из-за этого стали жертвами коварного приказа своего брата Святополка, прозванного в народе Окаянным", - добавили в ПЦУ.

Святые братья, которые отказались от власти и погибли: кого сегодня чтит ПЦУСегодня ПЦУ чтит память князей Бориса и Глеба (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Какое чудо случилось с мощами святых братьев

Позже Святополк получил наказание за братоубийство - погиб в войне с Ярославом Мудрым.

"Князь Ярослав позаботился о поисках тела святого Глеба, которое оставалось непогребенным в течение четырех лет. И устроил его захоронение в Вышгороде - в храме святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что в честь братьев-страстотерпцев была возведена церковь, а митрополит Иоанн написал им службу.

"Позже храм сгорел, однако мощи святых братьев удивительным образом остались невредимыми - и именно возле них Господь совершал многочисленные чудеса", - поделились в ПЦУ.

Верующим напомнили, что этот момент в Житиях святых упоминается так: "когда вынули мощи Бориса и Глеба из земли и раскрыли гроб, то увидели преславное чудо: тела святых были, как живые, белые как снег, лица - светлые, как у ангелов, от них шел приятный запах".

"Немало чудес совершил Господь через святых страстотерпцев, к которым обращаются люди с молитвами, прося прощения грехов у Господа. Святые мученики Борис и Глеб, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.

Святые братья, которые отказались от власти и погибли: кого сегодня чтит ПЦУПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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