Святые братья, которые отказались от власти и погибли: кого сегодня чтит ПЦУ
Сегодня, 24 июля, ПЦУ чтит память благоверных князей Бориса и Глеба, которые были причислены к лику святых "Промыслом Божьим и признанием Святой Церкви".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
Что известно о жизненном пути Бориса и Глеба
Украинцам напомнили, что князья Борис и Глеб (в святом крещении - Роман и Давид), были сыновьями равноапостольного Владимира Великого.
"Эти благоверные князья стали среди первых прославленных святых Киевской земли, светлыми примерами веры и мужества во Христе", - рассказали в ПЦУ.
Отмечается, что Борис и Глеб были родными братьями, которые:
- родились и росли в духе миролюбия и глубокой христианской веры;
- часто обращались к молитве;
- читали Священное Писание;
- владели грамотой;
- всем своим поведением воплощали Божьи Заповеди;
- следовали примеру своего отца и щедро помогали нуждающимся и больным;
- проявляли любовь и милосердие в каждом дне своей жизни.
В 1015 году - во времена борьбы за великокняжеский престол - Борис и Глеб были жестоко убиты.
"Однако их смерть не была следствием участия в этой борьбе - наоборот, они сознательно отказались от нее, руководствуясь глубокими христианскими принципами", - отметили в ПЦУ.
Уточняется, что братья стремились сохранить мир и не разжигать вражду среди своей родни.
"Однако из-за этого стали жертвами коварного приказа своего брата Святополка, прозванного в народе Окаянным", - добавили в ПЦУ.
Сегодня ПЦУ чтит память князей Бориса и Глеба (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Какое чудо случилось с мощами святых братьев
Позже Святополк получил наказание за братоубийство - погиб в войне с Ярославом Мудрым.
"Князь Ярослав позаботился о поисках тела святого Глеба, которое оставалось непогребенным в течение четырех лет. И устроил его захоронение в Вышгороде - в храме святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса", - сообщили в ПЦУ.
Отмечается, что в честь братьев-страстотерпцев была возведена церковь, а митрополит Иоанн написал им службу.
"Позже храм сгорел, однако мощи святых братьев удивительным образом остались невредимыми - и именно возле них Господь совершал многочисленные чудеса", - поделились в ПЦУ.
Верующим напомнили, что этот момент в Житиях святых упоминается так: "когда вынули мощи Бориса и Глеба из земли и раскрыли гроб, то увидели преславное чудо: тела святых были, как живые, белые как снег, лица - светлые, как у ангелов, от них шел приятный запах".
"Немало чудес совершил Господь через святых страстотерпцев, к которым обращаются люди с молитвами, прося прощения грехов у Господа. Святые мученики Борис и Глеб, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
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