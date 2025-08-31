ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный список

Воскресенье 31 августа 2025 07:30
UA EN RU
Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный список В сентябре, октябре и ноябре ПЦУ отмечает разные праздники и важные даты (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня следить верующим за всеми праздниками, постами и другими важными датами помогает новоюлианский церковный календарь. Именно по нему "живет" Православная Церковь Украины (ПЦУ).

Подробнее о том, какие дни - самые важные для украинцев на протяжении осеннего сезона 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Самые важные дни осени по действующему церковному календарю

Согласно новоюлианскому церковному календарю, упоминания о тех или иных преподобных, святителях, праведниках, апостолах, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

В отдельные дни ПЦУ вспоминает также особо важные для православных христиан иконы.

Между тем определенные даты или целые периоды отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники (даже такие, которые берут свое начало в дохристианские времена и имеют собственные "народные обычаи").

Осенью - в течение сентября, октября и ноября - в церковном календаре упоминаются, например, такие важные для украинцев праздники:

  • Рождество Пресвятой Богородицы;
  • Воздвижение Креста Господня;
  • Покрова Пресвятой Богородицы;
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В этот же период в календаре ПЦУ имеются дни особого поминовения умерших:

  • Суббота Димитриевская;
  • Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных.

Кроме того, в ноябре будет начинаться четвертый за год многодневный пост - Рождественский (Филиппов). Он продлится:

  • с 15 ноября (суббота);
  • по 24 декабря (среда).

Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение: что вспоминается в сентябре

1 сентября (понедельник) - 13-я неделя по Пятидесятнице. Начало индикта - церковное новолетие. Собор Винницких святых.

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 1 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

2 сентября (вторник) - Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских.

4 сентября (четверг) - Пророка Моисея Боговидца (1531 до Рождества Христова). Обретение мощей святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского (1911).

5 сентября (пятница) - Преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского (1648). Кончина благоверного князя Глеба, в крещении Давида (1015).

6 сентября (суббота) - Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах). Киево-Братской (1654) и Арапетской (Аравийской) икон Божией Матери.

7 сентября (воскресенье) - 13-е воскресенье по Пятидесятнице, перед Воздвижением. Глас 4. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца (1678). Иконы Божией Матери "Виницкая" ("Винницко-Рижецкая"). После Литургии совершается молебен за сохранение окружающей среды.

8 сентября (понедельник) - 14-я неделя по Пятидесятнице. Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы). Иконы Софии - Премудрости Божией (Киевской). Почаевской (1559), Домницкой (1696), Холмской, Леснинской и Каменка-Струмиловой икон Божьей Матери.

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 8 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 сентября (вторник) - Послепразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896). После Литургии совершается молебен о семье.

10 сентября (среда) - Преподобного Павла Послушного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

12 сентября (пятница) - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

13 сентября (суббота) - Суббота перед Воздвижением. Предпразднство Воздвижения честного Креста Господня.

14 сентября (воскресенье) - 14-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Воздвижение честного и животворящего Креста Господня (двунадесятый непереходящий праздник - Воздвижение Креста Господня). Однодневный пост (постный день).

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 14 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

15 сентября (понедельник) - 15-я неделя по Пятидесятнице. Послепразднство Воздвижения.

16 сентября (вторник) - Святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца (1406).

17 сентября (среда) - Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137).

18 сентября (четверг) - Молченской иконы Божией Матери (1405).

19 сентября (пятница) - Благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (1147).

20 сентября (суббота) - Суббота после Воздвижения. Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора, чудотворцев (1245). Преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича (1285).

21 сентября (воскресенье) - 15-е воскресенье по Пятидесятнице, после Воздвижения. Глас 6. Отдание праздника Воздвижения честного и животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского (1752).

22 сентября (понедельник) - 16-я неделя по Пятидесятнице.

23 сентября (вторник) - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

24 сентября (среда) - Преподобного Феодосия Манявского (1629).

26 сентября (пятница) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 26 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

28 сентября (воскресенье) - 16-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих.

29 сентября (понедельник) - 17-я неделя по Пятидесятнице.

30 сентября (вторник) - Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси (992).

Покрова и Суббота Димитриевская: что вспоминается в октябре

1 октября (среда) - Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (большой праздник - Покрова Пресвятой Богородицы). Люблинской, Касперовской, Гербовецкой, Барской и "Ласкава Станиславская" икон Божьей Матери.

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 1 октября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

3 октября (пятница) - Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона (96). Преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4 октября (суббота) - Преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Преподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

5 октября (воскресенье) - 17-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8. Преподобных Дамиана, пресвитера, целителя (1071), Иеремии (около 1070) и Матфея (около 1085) прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

6 октября (понедельник) - 18-я неделя по Пятидесятнице. Апостола Фомы. Священномученика Никифора, архидиакона, экзарха Константинопольского патриарха в Украине (1599).

7 октября (вторник) - Преподобного Сергия Послушного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

9 октября (четверг) - Апостола Иакова Алфеева.

10 октября (пятница) - Святителя Амфилохия Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1122). Собор Волынских святых. Браиловской иконы Божией Матери.

11 октября (суббота) - Преподобного Феофана, посника Киево-Печерского, в Ближних Пещерах.

12 октября (воскресенье) - 18-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 1. Память святых отцов VII Вселенского собора (787) (переходное празднование в воскресенье, ближайшее к 11 октября).

13 октября (понедельник) - 19-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. "Иверско-Мирненской (Мироточивой)" иконы Божией Матери.

14 октября (вторник) - Преподобной Параскевы Сербской. Преподобного Николая Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Вышгородской иконы Божией Матери.

15 октября (среда) - Священномученика Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах (1243).

16 октября (четверг) - Преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

18 октября (суббота) - Апостола и евангелиста Луки.

19 октября (воскресенье) - 19-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2. Преподобного Гавриила Афонского (1901). Собор святых целителей (переходное празднование в воскресенье, ближайшее к 17-18 октября).

20 октября (понедельник) - 20-я неделя после Пятидесятницы.

21 октября (вторник) - Святителя Илариона, митрополита Киевского. Преподобного Илариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

22 октября (среда) - Святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси (1747).

23 октября (четверг) - Апостола из 70-х Иакова, брата Господня по плоти (около 63).

24 октября (пятница) - Преподобных Арефы (около 1195), Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

25 октября (суббота) - Димитриевская поминальная суббота (день особого поминовения умерших - Суббота Димитриевская). Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Поминовение умерших.

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 25 октября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

26 октября (воскресенье) - 20-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Великомученика Димитрия Солунского (около 306). Преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах (около 1482).

27 октября (понедельник) - 21-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах (около 1114). Преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

28 октября (вторник) - Великомученицы Параскевы-Пятницы. Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651). Святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского (1709). Преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа (1853).

30 октября (четверг) - Озерянской иконы Божией Матери.

31 октября (пятница) - Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Праведного Петра (Калнышевского) Многострадального (1803).

Третья Пречистая и поминовение голодом заморенных: что вспоминается в ноябре

2 ноября (воскресенье) - 21-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4.

3 ноября (понедельник) - 22-я неделя по Пятидесятнице.

4 ноября (вторник) - Память освящения собора Святой Софии в Киеве. Преподобного Меркурия, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского (1770). Иконы Божией Матери "Оранта - Нерушимая стена").

6 ноября (четверг) - Преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8 ноября (суббота) - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 8 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 ноября (воскресенье) - 22-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах (1148). Святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца (1920). Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

10 ноября (понедельник) - 23-я неделя по Пятидесятнице.

13 ноября (четверг) - Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (407).

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 13 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

14 ноября (пятница) - Апостола Филиппа. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского (около 1360). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

15 ноября (суббота) - Преподобного Паисия Величковского (1794). Начало Рождественского (Филиппова) поста.

16 ноября (воскресенье) - 23-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Апостола и евангелиста Матфея (60).

17 ноября (понедельник) - 24-я неделя по Пятидесятнице.

20 ноября (четверг) - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (пятница) - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы). В народе - Третья Пречистая.

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 21 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

22 ноября (суббота) - Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных (день особого поминовения умерших). Послепразднство Введения. Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского (1086). Поминовение умерших.

23 ноября (воскресенье) - 24-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.

24 ноября (понедельник) - 25-я неделя по Пятидесятнице. Великомученицы Екатерины (305 - 313). Преподобного Меркурия, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского (1956).

25 ноября (вторник) - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климента, епископа Римского (101), и Петра, архиепископа Александрийского (311).

26 ноября (среда) - Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1731). Освящение храма святого великомученика Юрия Победоносца, что в Киеве возле Золотых ворот.

27 ноября (четверг) - Обретение мощей благоверного Всеволода, во святом крещении Гавриила, князя Новгородского, чудотворца (1192).

29 ноября (суббота) - Преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

30 ноября (воскресенье) - 25-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8. Апостола Андрея Первозванного (62).

Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный списокДень 30 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие церковные календари действовали на территории Украины на протяжении истории, как ПЦУ перешла на новоюлианский календарь и на какие даты "по новому стилю" приходятся теперь День святого Николая, Рождество и Крещение.

Кроме того, мы сообщали, кому из украинцев переход на "новый" календарь дался легче всего.

Тем временем в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе, напомнили, кто такие бесы (и как с ними бороться), и объяснили, стоит ли бояться проклятий.

Читайте также, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине - с сентября или нет.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Православной Церкви Украины, Православный церковный календарь новоюлианский 2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покрова ПЦУ Різдво Богородиці Церковный календарь Праздники Традиции Пост
Новости
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим