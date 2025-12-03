ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря

Украина, Среда 03 декабря 2025 18:13
UA EN RU
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря Фото: в Украине продолжат выключать свет по графикам 4 декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 4 декабря, свет в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Вследствие массированных обстрелов энергетических объектов Украины в областях 4 декабря будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после ее появления по графику. "Укрэнерго" добавило, что объемы и время ограничений могут меняться в течение суток, что будет публиковаться на страницах облэнерго в соцсетях.

Стоит отметить, что сегодня, 3 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям.

В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября. Тогда в связи с российскими ударами по подстанциям Украина срочно созвала совет Международного агентства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.

Отметим, в ночь на 3 декабря российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях. Были обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев