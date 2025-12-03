"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря

В четверг, 4 декабря, свет в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Стоит отметить, что сегодня, 3 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

Всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после ее появления по графику. "Укрэнерго" добавило, что объемы и время ограничений могут меняться в течение суток, что будет публиковаться на страницах облэнерго в соцсетях.

Отключения света в Украине

Напомним, графики отключений света - это вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям.

В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября. Тогда в связи с российскими ударами по подстанциям Украина срочно созвала совет Международного агентства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.

Отметим, в ночь на 3 декабря российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях. Были обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.