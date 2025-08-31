ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний список

Неділя 31 серпня 2025 07:30
UA EN RU
Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний список У вересні, жовтні й листопаді ПЦУ відзначає різні свята й важливі дати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні стежити вірянам за всіма святами, постами та іншими важливими датами допомагає новоюліанський церковний календар. Саме за ним "живе" Православна Церква України (ПЦУ).

Докладніше про те, які дні - найважливіші для українців впродовж осіннього сезону 2025 року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Найважливіші дні осені за чинним церковним календарем

Згідно з новоюліанським церковним календарем, згадки про тих чи інших преподобних, святителів, праведників, апостолів, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

В окремі дні ПЦУ згадує також особливо важливі для православних християн ікони.

Тим часом певні дати або й цілі періоди вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Це можуть бути, наприклад, пости, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята (навіть такі, що беруть свій початок у дохристиянські часи й мають власні "народні звичаї").

Восени - впродовж вересня, жовтня та листопада - у церковному календарі згадуються, наприклад, такі важливі для українців свята:

  • Різдво Пресвятої Богородиці;
  • Воздвиження Хреста Господнього;
  • Покрова Пресвятої Богородиці;
  • Введення у храм Пресвятої Богородиці.

У цей же період у календарі ПЦУ наявні дні особливого поминання померлих:

  • Субота Димитрівська;
  • Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених.

Крім того, в листопаді починатиметься четвертий за рік багатоденний піст - Різдвяний (Пилипів). Він триватиме:

  • з 15 листопада (субота);
  • по 24 грудня (середа).

Різдво Пресвятої Богородиці й Воздвиження: що згадується у вересні

1 вересня (понеділок) - 13-й тиждень після П'ятдесятниці. Початок індикту - церковне новоліття. Собор Вінницьких святих.

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 1 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

2 вересня (вівторок) - Преподобних Антонія (1073) і Феодосія (1074) Києво-Печерських.

4 вересня (четвер) - Пророка Мойсея Боговидця (1531 до Різдва Христового). Знайдення мощів святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського (1911).

5 вересня (п'ятниця) - Преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського (1648). Кончина благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида (1015).

6 вересня (субота) - Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах). Києво-Братської (1654) й Арапетської (Аравійської) ікон Божої Матері.

7 вересня (неділя) - 13-та неділя після П'ятдесятниці, перед Воздвиженням. Глас 4. Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, Овруцького, Переяславського чудотворця (1678). Ікони Божої Матері "Віницька" ("Вінницько-Ріжецька"). Після Літургії звершується молебень за збереження довкілля.

8 вересня (понеділок) - 14-й тиждень після П'ятдесятниці. Різдво Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Різдво Пресвятої Богородиці). Ікони Софії - Премудрості Божої (Київської). Почаївської (1559), Домницької (1696), Холмської, Ліснинської та Кам'янка-Струмилової ікон Божої Матері.

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 8 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 вересня (вівторок) - Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Богоотців Іоакима й Анни. Знайдення і перенесення мощів святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського (1896). Після Літургії звершується молебень за сім'ю.

10 вересня (середа) - Преподобного Павла Послушного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

12 вересня (п'ятниця) - Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.

13 вересня (субота) - Субота перед Воздвиженням. Передсвято Воздвиження чесного Хреста Господнього.

14 вересня (неділя) - 14-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього (дванадесяте неперехідне свято - Воздвиження Хреста Господнього). Одноденний піст (пісний день).

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 14 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

15 вересня (понеділок) - 15-й тиждень після П'ятдесятниці. Післясвято Воздвиження.

16 вересня (вівторок) - Святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця (1406).

17 вересня (середа) - Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (близько 137).

18 вересня (четвер) - Молченської ікони Божої Матері (1405).

19 вересня (п'ятниця) - Благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського (1147).

20 вересня (субота) - Субота після Воздвиження. Мучеників та сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Федора, чудотворців (1245). Преподобного і благовірного князя Чернігівського Олега Романовича (1285).

21 вересня (неділя) - 15-та неділя після П'ятдесятниці, після Воздвиження. Глас 6. Віддання свята Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього. Знайдення мощів святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського (1752).

22 вересня (понеділок) - 16-й тиждень після П'ятдесятниці.

23 вересня (вівторок) - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана.

24 вересня (середа) - Преподобного Феодосія Манявського (1629).

26 вересня (п'ятниця) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова (початок II).

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 26 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

28 вересня (неділя) - 16-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 7. Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають.

29 вересня (понеділок) - 17-й тиждень після П'ятдесятниці.

30 вересня (вівторок) - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси (992).

Покрова й Субота Димитрівська: що згадується у жовтні

1 жовтня (середа) - Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (велике свято - Покрова Пресвятої Богородиці). Люблінської, Касперівської, Гербовецької, Барської та "Ласкава Станіславська" ікон Божої Матері.

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 1 жовтня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

3 жовтня (п'ятниця) - Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика, пресвітера, та Єлевферія, диякона (96). Преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

4 жовтня (субота) - Преподобних Елладія й Онисима, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах. Преподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

5 жовтня (неділя) - 17-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8. Преподобних Даміана, пресвітера, цілителя (1071), Єремії (близько 1070) і Матфея (близько 1085) прозорливих, Києво-Печерських, в Ближніх печерах.

6 жовтня (понеділок) - 18-й тиждень після П'ятдесятниці. Апостола Фоми. Священномученика Никифора, архідиякона, екзарха Константинопольського патріарха в Україні (1599).

7 жовтня (вівторок) - Преподобного Сергія Послушного, Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

9 жовтня (четвер) - Апостола Якова Алфеєвого.

10 жовтня (п'ятниця) - Святителя Амфілохія Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського (1122). Собор Волинських святих. Браїлівської ікони Божої Матері.

11 жовтня (субота) - Преподобного Феофана, посника Києво-Печерського, в Ближніх Печерах.

12 жовтня (неділя) - 18-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 1. Пам'ять святих отців VII Вселенського собору (787) (перехідне святкування в неділю, найближчу до 11 жовтня).

13 жовтня (понеділок) - 19-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. "Іверсько-Мирненської (Мироточивої)" ікони Божої Матері.

14 жовтня (вівторок) - Преподобної Параскеви Сербської. Преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, в Ближніх печерах (1143). Вишгородської ікони Божої Матері.

15 жовтня (середа) - Священномученика Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах (1243).

16 жовтня (четвер) - Преподобного Лонгина, воротаря Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

18 жовтня (субота) - Апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня (неділя) - 19-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 2. Преподобного Гавриїла Афонського (1901). Собор святих цілителів (перехідне святкування в неділю, найближчу до 17-18 жовтня).

20 жовтня (понеділок) - 20-й тиждень після П'ятдесятниці.

21 жовтня (вівторок) - Святителя Іларіона, митрополита Київського. Преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

22 жовтня (середа) - Святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького і всієї Руси (1747).

23 жовтня (четвер) - Апостола з 70-х Якова, брата Господнього за плоттю (близько 63).

24 жовтня (п'ятниця) - Преподобних Арефи (близько 1195), Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах.

25 жовтня (субота) - Димитрівська поминальна субота (день особливого поминання померлих - Субота Димитрівська). Преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах. Поминання померлих.

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 25 жовтня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

26 жовтня (неділя) - 20-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3. Великомученика Димитрія Солунського (близько 306). Преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Дальніх печерах (близько 1482).

27 жовтня (понеділок) - 21-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Нестора Літописця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах (близько 1114). Преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

28 жовтня (вівторок) - Великомучениці Параскеви-П'ятниці. Преподобного Іова, ігумена Почаївського (1651). Святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського (1709). Преподобного Феофіла Київського, юродивого заради Христа (1853).

30 жовтня (четвер) - Озерянської ікони Божої Матері.

31 жовтня (п'ятниця) - Преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, в Ближніх печерах. Праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального (1803).

Третя Пречиста й поминання голодом заморених: що згадується у листопаді

2 листопада (неділя) - 21-ша неділя після П'ятдесятниці. Глас 4.

3 листопада (понеділок) - 22-й тиждень після П'ятдесятниці.

4 листопада (вівторок) - Пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві. Преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського (1770). Ікони Божої Матері "Оранта - Непорушна стіна").

6 листопада (четвер) - Преподобного Луки, іконома Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

8 листопада (субота) - Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 8 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 листопада (неділя) - 22-га неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського, в Ближніх печерах (1148). Святителя Нектарія Егінського, митрополита Пентапольського, чудотворця (1920). Ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

10 листопада (понеділок) - 23-й тиждень після П'ятдесятниці.

13 листопада (четвер) - Святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського (407).

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 13 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

14 листопада (п'ятниця) - Апостола Филипа. Святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського (близько 1360). Заговини на Різдвяний (Пилипів) піст.

15 листопада (субота) - Преподобного Паїсія Величковського (1794). Початок Різдвяного (Пилипова) посту.

16 листопада (неділя) - 23-тя неділя після П'ятдесятниці. Глас 6. Апостола і євангеліста Матфея (60).

17 листопада (понеділок) - 24-й тиждень після П'ятдесятниці.

20 листопада (четвер) - Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

21 листопада (п'ятниця) - Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Введення у храм Пресвятої Богородиці). У народі - Третя Пречиста.

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 21 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

22 листопада (субота) - Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених (день особливого поминання померлих). Післясвято Введення. Благовірного Ярополка, у святому хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського (1086). Поминання померлих.

23 листопада (неділя) - 24-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 7.

24 листопада (понеділок) - 25-й тиждень після П'ятдесятниці. Великомучениці Катерини (305 - 313). Преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського (1956).

25 листопада (вівторок) - Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. Священномучеників Климента, єпископа Римського (101), і Петра, архієпископа Олександрійського (311).

26 листопада (середа) - Святителя Інокентія (Кульчицького), єпископа Іркутського (1731). Освячення храму святого великомученика Юрія Переможця, що в Києві біля Золотих воріт.

27 листопада (четвер) - Знайдення мощів благовірного Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла, князя Новгородського, чудотворця (1192).

29 листопада (субота) - Преподобного Нектарія Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

30 листопада (неділя) - 25-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8. Апостола Андрія Першозваного (62).

Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний списокДень 30 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які церковні календарі діяли на території України впродовж історії, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар і на які дати "за новим стилем" припадають тепер День святого Миколая, Різдво та Водохреще.

Крім того, ми повідомляли, кому з українців перехід на "новий" календар дався найлегше.

Тим часом у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю, нагадали, хто такі біси (та як з ними боротись), й пояснили, чи варто боятися прокльонів.

Читайте також, коли насправді починається новий церковний рік в Україні - з вересня чи ні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України, Православний церковний календар новоюліанський 2025.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покрова ПЦУ Різдво Богородиці Церковний календар Свята Традиції Піст
Новини
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим