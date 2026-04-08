Не прошло и дня. Иран угрожает США выходом из перемирия, - СМИ

Иран пригрозил выйти из соглашения о прекращении огня, если Израиль и в дальнейшем будет наносить удары по Ливану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim .

Как утверждает источник агентства, Тегеран рассматривает возможность выхода из двухнедельного плана перемирия из-за того, что израильская сторона, по его словам, уже нарушает договоренности.

"Прекращение войны на всех фронтах, в частности против героического исламского сопротивления в Ливане, было согласовано Соединенными Штатами в двухнедельном плане прекращения огня, но сионистский режим осуществляет жестокие нападения на Ливан с сегодняшнего утра, что является явным нарушением соглашения о прекращении огня", - заявил источник.

По словам собеседника Tasnim, на фоне этого вооруженные силы Ирана уже определяют цели для возможного ответа на действия Израиля в Ливане.

Отдельно источник резко высказался в адрес США, заявив, что если Вашингтон "не сможет контролировать своих собак в регионе", Иран готов "помочь" ему в этом силой.

Впрочем, официального подтверждения этих заявлений от властей Ирана или США на момент публикации не было.

Перемирие под угрозой?

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, несмотря на попытки США перевести конфликт в дипломатическое русло. В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о договоренности о двухнедельном перемирии с Ираном, к которому, как ожидалось, также должен был присоединиться Израиль. Предполагалось, что эту паузу стороны используют для подготовки окончательного мирного соглашения.

Впрочем, уже в первые часы после объявления перемирия появились сообщения о новых ударах.