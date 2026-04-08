Израиль и Иран продолжают удары несмотря на объявленное Трампом перемирие, - СМИ

В ночь на 8 апреля США, Израиль и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Однако последние две страны до сих пор продолжают боевые действия.

После достижения сделки представитель США рассказал NYT, что американские военные удары по Ирану были прекращении согласно двухнедельному соглашению о прекращении огня.

Однако The Times of Israel недавно написало, что ВВС Израиля продолжают наносить удары, несмотря на объявление о прекращении огня. Параллельно Иран выпустил несколько залпов баллистических ракет по Израилю.

Чуть позже ToI добавило, что ни Иран, ни США - не предложили никаких сроков для начала того самого перемирия. И на данный момент Тегеран продолжает атаковать не только Израиль, но и страны Персидского залива, среди которых: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн.

Тем временем CNN сообщает, что Израиль будет соблюдать режим прекращения огня, следуя примеру президента США Дональда Трампа. Однако страна делает это неохотно.

По словам источника, у Израиля еще есть в списке цели и задачи, которые страна хотела бы достичь военными методами.