Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. За этот срок планируется окончательно завершить сделку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
В своей публикации Трамп в очередной раз подтвердил, что премьер-министр Пакистана вместе с фельдмаршалом попросили его сдержать "разрушительные действия", на что он согласился.
"При условии согласия Ирана на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузкого пролива, я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Это будет двустороннее перемирие", - написал Трамп.
Он объяснил, что причина согласия заключается в том, что США уже "выполнили и превзошли все военные задачи" и продвинулись в направлении окончательной сделки о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.
"Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров. Почти все спорные моменты прошлого были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение", - говорится в публикации.
Резюмируя Трамп добавил, что для него большая честь, что "эта давняя проблема близка к решению".
Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома пишет, что Израиль тоже согласился на двухнедельное перемирие. По его словам, страна согласна приостановить свои удары на время переговоров.
Обновлено в 02:20
По данным NYT, Иран тоже согласился на двухнедельное перемирие. Решение якобы одобрил новый верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи.
Тем временем в Совете нацбезопасности Ирана заявили, что США еще на 10 день войны поняли, что не победят, а также утверждается, что Вашингтон согласился на 10 пунктов Тегерана.
Также СМИ пишут, что США уже прекратили все удары по Ирану.
Чего требовал Трамп
Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум - открыть Ормузский пролив до 03:00 ночи среды по Киеву. То есть, до окончания этого срока оставались считанные часы.
В ином случае Трамп угрожал, что США начнут бомбить мосты и электростанции по всей территории Ирана. А в последние сутки он и вовсе сказал, что в Иране этой ночью может погибнуть целая цивилизация.