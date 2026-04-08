Зачистка за 10 минут: ЦАХАЛ провел мощнейшую атаку на объекты "Хезболлы"

Израиль провел масштабную волну ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. Атака стала крупнейшей координированной операцией против инфраструктуры группировки с начала операции "Ревущий лев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали масштабного удара

По данным IDF, в течение 10 минут израильские силы одновременно атаковали более 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана.

Операция была тщательно спланирована в течение нескольких недель на основе точных разведывательных данных. Под удар попали стратегические подразделения террористической организации, включая разведывательные центры, штабы, инфраструктуру огневых средств и военно-морские массивы.

В частности, значительные потери понесли элитные подразделения "Хезболлы", такие как Силы Радван и Воздушное подразделение.

Использование живых щитов

По данным израильского командования, большинство пораженных объектов находилось в центрах гражданского населения. В ЦАХАЛ отметили, что это является частью стратегии боевиков по использованию людей в качестве живых щитов.

"Террористическая организация Хезболла сознательно решила присоединиться к войне, действуя от имени иранского террористического режима, одновременно нанося вред государству Ливан и его гражданскому населению", - заявили в Армии обороны Израиля.

Также военные добавили, что перед ударами были приняты все возможные меры для максимального уменьшения вреда для посторонних лиц.

Официальный Иерусалим подчеркнул, что не позволит наносить вред своим гражданам и будет продолжать решительно действовать против террористов.

"Государство Ливан и его гражданское население должны отказаться от укрепления Хезболлы в гражданских районах и ее возможностей наращивания оружия", - говорится в сообщении.