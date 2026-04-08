Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, - Хегсет

15:44 08.04.2026 Ср
2 мин
В Пентагоне дали понять, что уступок в этом вопросе Тегерану не будет
aimg Мария Науменко
Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, - Хегсет Фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возможное перемирие с Ираном не означает никаких уступок по вооружениям Тегерана. По его словам, условием мира является полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хегсета во время пресс-конференции в Пентагоне.

Читайте также: Трамп объявил "полную и окончательную победу" после соглашения о перемирии с Ираном

Он подчеркнул, что Иран "никогда, ни при каких обстоятельствах" не должен получить ядерный арсенал.

"Согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые им не положено иметь, будут изъяты - любые материалы", - добавил он.

Хегсет отметил, что иранские ядерные объекты находятся под круглосуточным наблюдением с воздуха. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изначально четко определил свою позицию: "иранского ядерного оружия не будет".

"Трамп с самого начала четко заявил: иранского ядерного оружия не будет. Точка. Конец", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Иран больше не должен иметь возможности производить ракеты, пусковые установки и беспилотники. По его словам, соответствующие заводы "сравнены с землей".

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Накануне Дональд Трамп заявил, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном, если за это время удастся заключить мирное соглашение. В ответ иранская сторона пообещала на две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время в интервью Sky News Трамп предупредил, что Вашингтон готов вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским условиям.

Тем временем в Иране уже заявили о нарушении режима прекращения огня после удара по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван на юге страны.

Больше по теме:
Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Пит Хегсет Ядерное оружие
