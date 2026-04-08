Иран заблокировал Ормузский пролив после массированного удара Израиля по Ливану

21:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Тегеран официально объявил свою позицию по ударам по Ливану
aimg Сергей Козачук
Иран заблокировал Ормузский пролив после массированного удара Израиля по Ливану Фото: Иран остановил судоходство через Ормузский пролив (Getty Images)

Иран остановил судоходство через Ормузский пролив в ответ на массированные авиаудары Израиля по объектам в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Читайте также: "Мы не доверяем другой стороне": в Иране рассказали, как будут вести переговоры с США

Блокада Ормузского пролива

По данным СМИ, хотя ранее в тот же день два нефтяных танкера смогли пройти проливом с разрешения Тегерана, сейчас движение судов полностью прекращено.

Это решение иранской стороны ставит под угрозу недавнее соглашение о прекращении огня между Ираном и США, по которому судоходство в регионе должно было восстановиться для стабилизации мировых цен на энергоносители.

Командующий аэрокосмических сил КСИР генерал Сейед Маджид Мусави отметил неразрывную связь между странами.

"Агрессия против Ливана 0 это агрессия против Ирана", - заявил он, предупредив о подготовке "жесткого ответа".

Масштабный удар по Ливану

Израильские военные осуществили то, что они называют самым большим скоординированным ударом в текущей войне. В течение всего 10 минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате атаки погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения.

Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки, обвиняя боевиков в использовании гражданского населения в качестве живого щита.

В свою очередь в "Хезболле" отметили, что дают посредникам шанс обеспечить прекращение огня, однако не считают себя обязанными соблюдать договоренности, поскольку Израиль продолжает атаки.

Хрупкое перемирие между Ираном и США

Напомним, в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. К этому соглашению присоединился и Израиль, а через 14 дней стороны планировали окончательно фиксировать мирные договоренности.

Однако режим прекращения огня фактически не заработал - уже через несколько часов стало известно, что Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В частности, под атакой оказались не только территории обеих стран, но и другие государства Ближнего Востока.

Позже в тот же день официальный Тегеран заявил, что готов выйти из соглашения, поскольку считает массированные удары Израиля по Ливану грубым нарушением условий перемирия.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой