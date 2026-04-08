В нескольких сотнях метров упали ракеты: глава МИД Бельгии едва не попал под обстрел в Ливане
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его делегация оказалась неподалеку от места массированного израильского удара по Бейруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прево в соцсети Х.
"Сегодня я прибыл в Бейрут, чтобы выразить нашу полную поддержку ливанским властям и глубокую солидарность с семьями, пострадавшими от жестокого конфликта между Израилем и "Хезболлой"", - отметил он.
Во время визита бельгийская делегация находилась в посольстве, когда в нескольких сотнях метров от него попали ракеты.
Министр рассказал, что удар произошел вскоре после его разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном, которого он похвалил за инициативу начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня.
После этого, по словам Прево, "Израиль без предупреждения нанес один из самых масштабных ударов с начала военных действий, что, по сообщениям, привело к сотням жертв среди гражданского населения".
"Это должно прекратиться. Перемирие между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан", - подчеркнул он.
Перемирие с Ираном
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, несмотря на попытки США перевести противостояние в дипломатическую плоскость. В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Ираном о двухнедельном перемирии, к которому, как ожидалось, должен был присоединиться и Израиль. Предполагалось, что этот период стороны используют для подготовки финального мирного соглашения.
Однако уже в первые часы после объявления перемирия начали поступать сообщения о новых атаках.
Иран сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван и обвинил оппонентов в нарушении режима тишины.
В то же время Армия обороны Израиля заявила о масштабной серии ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По данным ЦАХАЛа, в течение 10 минут израильские силы поразили более 100 командных центров и военных целей в Бейруте, долине Бекаа и на юге страны.
На этом фоне Иран пригрозил выйти из договоренностей о прекращении огня, если удары по территории Ливана будут продолжаться.