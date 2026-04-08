В нескольких сотнях метров упали ракеты: глава МИД Бельгии едва не попал под обстрел в Ливане

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его делегация оказалась неподалеку от места массированного израильского удара по Бейруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прево в соцсети Х.

"Сегодня я прибыл в Бейрут, чтобы выразить нашу полную поддержку ливанским властям и глубокую солидарность с семьями, пострадавшими от жестокого конфликта между Израилем и "Хезболлой"", - отметил он.

Во время визита бельгийская делегация находилась в посольстве, когда в нескольких сотнях метров от него попали ракеты.

Министр рассказал, что удар произошел вскоре после его разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном, которого он похвалил за инициативу начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня.

После этого, по словам Прево, "Израиль без предупреждения нанес один из самых масштабных ударов с начала военных действий, что, по сообщениям, привело к сотням жертв среди гражданского населения".

"Это должно прекратиться. Перемирие между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан", - подчеркнул он.

Перемирие с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, несмотря на попытки США перевести противостояние в дипломатическую плоскость. В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Ираном о двухнедельном перемирии, к которому, как ожидалось, должен был присоединиться и Израиль. Предполагалось, что этот период стороны используют для подготовки финального мирного соглашения.

Однако уже в первые часы после объявления перемирия начали поступать сообщения о новых атаках.

Иран сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван и обвинил оппонентов в нарушении режима тишины.