В нескольких сотнях метров упали ракеты: глава МИД Бельгии едва не попал под обстрел в Ливане

22:20 08.04.2026 Ср
2 мин
Как европейская делегация оказалась в эпицентре самого масштабного удара Израиля по Бейруту?
aimg Мария Науменко
В нескольких сотнях метров упали ракеты: глава МИД Бельгии едва не попал под обстрел в Ливане Фото: глава МИД Бельгии Максим Прево (Getty Images)

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его делегация оказалась неподалеку от места массированного израильского удара по Бейруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прево в соцсети Х.

Читайте также: Соглашение с Ираном предусматривает, что у него никогда не будет ядерного оружия, - Гегсет

"Сегодня я прибыл в Бейрут, чтобы выразить нашу полную поддержку ливанским властям и глубокую солидарность с семьями, пострадавшими от жестокого конфликта между Израилем и "Хезболлой"", - отметил он.

Во время визита бельгийская делегация находилась в посольстве, когда в нескольких сотнях метров от него попали ракеты.

Министр рассказал, что удар произошел вскоре после его разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном, которого он похвалил за инициативу начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня.

После этого, по словам Прево, "Израиль без предупреждения нанес один из самых масштабных ударов с начала военных действий, что, по сообщениям, привело к сотням жертв среди гражданского населения".

"Это должно прекратиться. Перемирие между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан", - подчеркнул он.

Перемирие с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, несмотря на попытки США перевести противостояние в дипломатическую плоскость. В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Ираном о двухнедельном перемирии, к которому, как ожидалось, должен был присоединиться и Израиль. Предполагалось, что этот период стороны используют для подготовки финального мирного соглашения.

Однако уже в первые часы после объявления перемирия начали поступать сообщения о новых атаках.

Иран сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван и обвинил оппонентов в нарушении режима тишины.

В то же время Армия обороны Израиля заявила о масштабной серии ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По данным ЦАХАЛа, в течение 10 минут израильские силы поразили более 100 командных центров и военных целей в Бейруте, долине Бекаа и на юге страны.

На этом фоне Иран пригрозил выйти из договоренностей о прекращении огня, если удары по территории Ливана будут продолжаться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой