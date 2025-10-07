Решение о передаче "Томагавков" Украине фактически принято, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о передаче ракет "Томагавк" Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-трансляцию Белого дома.
По словам Трампа, решение об отправке ракет "Томагавк" Украине практически принято.
Но президент США отметил, что сначала хочет убедиться, как Украина будет использовать эти ракеты.
"Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят, видимо. Мне пришлось бы задать этот вопрос", - сказал он.
Трамп в очередной раз повторил, что война между Россией и Украиной "никогда не должна была начаться" и отметил, что "плохое решение" было принято с обеих сторон.
По его словам, в этой войне никто хорошо не выглядит.
"На этой неделе они потеряли более 7 тысяч солдат, обе стороны вместе. Каждую неделю они теряют 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч", - привел статистику он.
На вопрос журналиста о дальности ракет "Томагавк" Трамп ответил: "Нет, знаю. Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации".
Передача Украине "Томагавков": что предшествовало
Информация о том, что ВСУ Украины могут получить эти ракеты от США циркулировали в СМИ не одну неделю. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина передала США запросы по вооружению, но подтверждать слухи о "Томагавках" он не стал.
Одновременно вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения со СМИ подтвердил, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение должен принять только Дональд Трамп.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставки Украине и применение "Томагавк" по России якобы будет означать "совершенно качественно новый этап эскалации" с США и, мол, нанесет "вред" отношениям Москвы и Вашингтона.
Но был вынужден признать, что применение Украиной этих ракет нанесет России большой вред.