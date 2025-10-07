Решение о передаче "Томагавков" Украине фактически принято, - Трамп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-трансляцию Белого дома.

По словам Трампа, решение об отправке ракет "Томагавк" Украине практически принято.

Но президент США отметил, что сначала хочет убедиться, как Украина будет использовать эти ракеты.

"Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают, куда они их отправят, видимо. Мне пришлось бы задать этот вопрос", - сказал он.

Трамп в очередной раз повторил, что война между Россией и Украиной "никогда не должна была начаться" и отметил, что "плохое решение" было принято с обеих сторон.

По его словам, в этой войне никто хорошо не выглядит.

"На этой неделе они потеряли более 7 тысяч солдат, обе стороны вместе. Каждую неделю они теряют 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч", - привел статистику он.

На вопрос журналиста о дальности ракет "Томагавк" Трамп ответил: "Нет, знаю. Я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не ищу эскалации".