Не только Эстония. Российские истребители нарушили зону польской вышки на Балтике

Российский режим 19 сентября устроил еще одну провокацию против страны НАТО. Два российских самолета пролетели над нефтегазовой платформой Petrobaltic в территориальных водах Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пограничной службы Польши.

Отмечается, что два истребителя российской армии совершили опасный низкий пролет над нефтегазовой платформой Petrobaltic. Что именно это были за самолеты, польские пограничники не сообщили.

"Польские службы безопасности постоянно контролируют ситуацию в критически важных объектах морской инфраструктуры, в частности за пределами польских территориальных вод", - отметили в сообщении.