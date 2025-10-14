ua en ru
Путин соврал? В НАТО не видят разработку в РФ нового оружия в ответ на Tomahawk

Брюссель, Вторник 14 октября 2025 22:57
Путин соврал? В НАТО не видят разработку в РФ нового оружия в ответ на Tomahawk Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Североатлантический альянс пока не наблюдает, что Россия производит новое оружие, как заверял диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает РБК-Украина.

"Что касается реакции на Tomahawk, да, я считаю, что мы не видим новых видов вооружений. Разработки россиян на самом деле не включали ни одного нового вооружения - ни одно новое оружие не было введено. Мы наблюдаем обычные циклы испытаний, которые Россия продолжает в рамках своих военных программ на протяжении всего конфликта", - отметил он.

По словам чиновника Альянса, скорее всего реакция России будет проявляться в безответственной риторике с бряцанием ядерным оружием.

Также он предположил, что возможно обострение конфликта вдоль всей линии фронта и новые удары по Украине в качестве "наказания".

"Но я не считаю, что существует какая-то конкретная, неожиданная реакция, которую россияне могли бы осуществить, что была бы непредсказуемой", - обратил внимание представитель НАТО.

Что сказал Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что ответ России на возможные поставки Украине ракет Tomahawk - "это усиление ПВО".

Также глава Кремля заверял, что в России могут уже в ближайшее время объявить появление "новых видов оружия".

По словам Путина, уже проходят "успешные испытания".

