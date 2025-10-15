НАТО обсуждает упрощение процесса сбития самолетов РФ, - Telegraph

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Переговоры сосредоточены на разработке единого набора инструкций по борьбе с вражескими самолетами.

Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями.

Источник, информированный с обсуждениями, сообщил, что "вооружение и траектория" любого самолета будут ключевыми определяющими факторами для восприятия угрозы.

Министры обороны НАТО собираются 15 октября

Известно, что министры обороны стран-членов НАТО должны обсудить новые правила сбивания самолетов РФ в среду, 15 октября. Поводом для этого является то, что Европа все больше сталкивается с растущими угрозами со стороны самолетов и дронов России.

The Telegraph напоминает, что лидеры НАТО, включая Дональда Трампа, выступали за сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.

Однако некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерным соперником.

Главнокомандующий НАТО в Европе призвал создать единую систему сбивания самолетов РФ

Алексус Гринкевич, генерал США и Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, частным образом призвал к созданию "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны" для оптимизации реагирования на любые будущие провокации со стороны Москвы.

По словам источников, это помогло бы главнокомандующему Альянса устранить так называемые "национальные предостережения", которые могли бы помешать ему в применении силы.

Многие государства-члены действуют по разным правилам ведения боевых действий под эгидой НАТО. Некоторые требуют от своих пилотов визуального подтверждения предполагаемых угроз, прежде чем принимать меры, в то время как другие могут действовать на основе данных радара.

Это вызвало частные дискуссии относительно того, что нужно сделать, чтобы российский самолет был сбит над территорией союзников.