НАТО обсуждает упрощение процесса сбития самолетов РФ, - Telegraph
НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить сбитие российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Переговоры сосредоточены на разработке единого набора инструкций по борьбе с вражескими самолетами.
Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями.
Источник, информированный с обсуждениями, сообщил, что "вооружение и траектория" любого самолета будут ключевыми определяющими факторами для восприятия угрозы.
Министры обороны НАТО собираются 15 октября
Известно, что министры обороны стран-членов НАТО должны обсудить новые правила сбивания самолетов РФ в среду, 15 октября. Поводом для этого является то, что Европа все больше сталкивается с растущими угрозами со стороны самолетов и дронов России.
The Telegraph напоминает, что лидеры НАТО, включая Дональда Трампа, выступали за сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.
Однако некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерным соперником.
Главнокомандующий НАТО в Европе призвал создать единую систему сбивания самолетов РФ
Алексус Гринкевич, генерал США и Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, частным образом призвал к созданию "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны" для оптимизации реагирования на любые будущие провокации со стороны Москвы.
По словам источников, это помогло бы главнокомандующему Альянса устранить так называемые "национальные предостережения", которые могли бы помешать ему в применении силы.
Многие государства-члены действуют по разным правилам ведения боевых действий под эгидой НАТО. Некоторые требуют от своих пилотов визуального подтверждения предполагаемых угроз, прежде чем принимать меры, в то время как другие могут действовать на основе данных радара.
Это вызвало частные дискуссии относительно того, что нужно сделать, чтобы российский самолет был сбит над территорией союзников.
Провокации РФ в Европе
Кроме многочисленных нарушений воздушного пространства дронами в ряде европейских стран, Кремль также посылает свои истребители для провокаций в странах НАТО.
Например, 19 сентября три истребителя РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.
Еще два российских истребителя заметили над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Инцидент произошел в пределах территориальных вод Польши.
После этих инцидентов страны НАТО предложили различные варианты реагирования на дальнейшие угрозы, поэтому Альянс хочет прийти к единому решению, чтобы беспрепятственно бороться с реальными вызовами.