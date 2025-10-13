Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне 17 октября, - FT

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце этой недели.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

По данным журналиста, встреча Трампа и Зеленского состоится в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

Напомним, в эти выходные Трамп и Зеленский провели два телефонных разговора.

"Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - сообщил вчера Зеленский.

По его словам, обсуждались усиление противовоздушной обороны Украины и помощь в восстановлении энергетики. Накануне они также говорили о защите Украины. Тогда они также обсудили вопросы ПВО.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сказал тогда Зеленский.

Последняя встреча Зеленского и Трампа

Стоит напомнить, что последний раз Зеленский встретился с Трампом 23 сентября на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной. После этого оба лидера сделали ряд заявлений.

В частности, стало известно, что Зеленский поднял вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.