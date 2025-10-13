ua en ru
Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне 17 октября, - FT

Украина, Понедельник 13 октября 2025 17:36
Зеленский может встретиться с Трампом в Вашингтоне 17 октября, - FT Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце этой недели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

По данным журналиста, встреча Трампа и Зеленского состоится в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

Напомним, в эти выходные Трамп и Зеленский провели два телефонных разговора.

"Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - сообщил вчера Зеленский.

По его словам, обсуждались усиление противовоздушной обороны Украины и помощь в восстановлении энергетики. Накануне они также говорили о защите Украины. Тогда они также обсудили вопросы ПВО.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сказал тогда Зеленский.

Последняя встреча Зеленского и Трампа

Стоит напомнить, что последний раз Зеленский встретился с Трампом 23 сентября на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной. После этого оба лидера сделали ряд заявлений.

В частности, стало известно, что Зеленский поднял вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Сам же Трамп недавно поразил всех заявлением о почти принятом решении передать Tomahawk Украине.

"Честно говоря, возможно, мне придется поговорить с Россией по поводу Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по-честному. Я говорил об этом президенту Зеленскому, потому что Tomahawk - это новый шаг эскалации. Понимаете? Вы это прекрасно понимаете", - заявил президент США.

