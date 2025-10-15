НАТО работает над новыми правилами сбивания российских самолетов, - министр обороны Бельгии
Страны НАТО обсуждают новые правила по сбиванию вражеских самолетов и беспилотников, которые проникают в воздушное пространство Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.
Франкен, отвечая на вопрос, действительно ли сейчас страны НАТО обсуждают новые правила, которые бы позволили легче сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, отметил, что действительно, это одна из тем обсуждения.
"Да, одна из тем обсуждения - это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил", - отметил Тел Франкен.
По его словам, у некоторых стран есть собственные правила, у Бельгии - нет. Бельгия полностью интегрирована в НАТО.
"Поэтому для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами - например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое", - добавил министр обороны Бельгии.
Он также подчеркнул, что речь идет не только о самолетах, или дронах, а также о кораблях. То есть решение сбить самолет, или дрон в Бельгии принимает НАТО. В других странах - национальный министр, или правительство.
"Это большая дискуссия, но я также понимаю, что это не так просто", - подытожил Франкен.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить сбивание российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран Альянса.
Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали реальными целями.
Известно, что министры обороны стран-членов НАТО должны обсудить новые правила сбивания самолетов РФ в среду, 15 октября. Поводом для этого является то, что Европа все больше сталкивается с растущими угрозами со стороны самолетов и дронов России.
Однако некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерным соперником.