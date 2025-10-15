В НАТО подтвердили легитимность потенциальных ударов Tomahawk вглубь России
В Латвии считают, что в случае получения Tomahawk, Украина может применять эти ракеты для поражения военных целей в РФ, которые являются легитимными, поскольку это ответ агрессору на атаки и убийства мирных жителей.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Спрудс также сообщил, что каждое оружие имеет решающее значение для Украины, в частности такое, которое может поражать цели на территории агрессора.
"Военные базы, производственные линии - это легитимные цели. Так же как Россия бомбит и атакует гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, для Украины также является легитимным поражать военные объекты, потому что это тоже самооборона", - заявил Спрудс.
По его словам, страны НАТО также рассматривают возможные подобные сценарии, когда придется нанести удар вглубь РФ.
"Именно это также рассматривает НАТО: при любых обстоятельствах и в любом сценарии мы будем готовы и способны наносить удары вглубь. Бесспорно, это важная часть обороны и сдерживания в этом случае. И я считаю, что это также была бы важная часть обороны и сдерживания для Украины. Не поражайте наши цели, потому что мы можем ударить в ответ", - подытожил Спрудс.
Поставки Tomahawk в Украину
Украина уже давно хочет получить от НАТО дальнобойные ракеты Tomahawk, но реально говорить об этом начали после недавнего визита президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк.
В США, где решается вопрос поставок Украине Tomahawk, взяли время на раздумия касаемо передачи ракет.
Но еще 7 октября президент США Дональд Трамп заявлял, что он практически принял решение по поставкам Украине дальнобойных Tomahawk.
Почти неделю спустя глава Белого дома заявил, что готов передать такие ракеты, но сначала ему нужно "поговорить с Россией, хочет ли она, чтобы в ее сторону летели Tomahawk".
Реакция РФ на передачу Tomahawk Украине
Российский диктатор Владимир Путин пригрозил США ухудшением отношений с США в случае передачи Tomahawk Украине, а заявления Зеленского о возможных ударах этими ракетами назвал "шантажом".
Также Путин заявлял об "укреплении ПВО России" и пригрозил новым оружием в ответ на Tomahawk.
Примечательно, что в НАТО не увидели разработку Россией нового оружия в ответ на Tomahawk, о чем заявлял глава Кремля.
17 октября в Вашингтоне запланирована встреча Зеленского с Трампом, на которой могут обсудить вопросы предоставления Украине Tomahawk.
Министры НАТО в Брюсселе 15 октября
Руководители оборонных ведомств стран-членов НАТО собрались в среду в Брюсселе для обсуждения мер, которые будут приняты в случае угрозы со стороны РФ.
Одна из тем на заседании - обсуждение плана по единому ответу всех стран-членов НАТО на угрозы в небе. Речь идет, в частности, о сбивании российских самолетов и дронов.
Напомним, что о сбивании российских самолетов стали говорить после провокаций в ряде стран НАТО.
Например, 19 сентября три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии. Самолеты заметили сразу после пересечения границы.
Также сообщалось об инциденте, когда российские истребители заметили над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.
Как известно, беспилотники РФ также не раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. Началось все с массового вторжения дронов в польское небо 10 сентября.