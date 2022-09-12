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Українські військові звільнили Богородичне Донецької області (відео)

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Київ, Понеділок 12 вересня 2022 21:30
Українські військові звільнили Богородичне Донецької області (відео) Фото: українські військові звільнили село Богородичне Донецької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові звільнили село Богородичне Донецької області. У Донецькій ОВА показали масштаби руйнувань, які спричинили російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОВА.

Українські військові звільнили Богородичне Донецької області (відео)Судячи з опублікованого відео, через тривалі обстріли населеного пункту в Слов'янському районі російськими військами в селі майже не залишилося цілих будівель. Істотно пошкоджені, або зруйновані адміністративні та промислові будівлі, також сильно постраждали житлові будинки і церкви.

Раніше стало відомо, що сьогодні бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також раніше повідомлялося, що українські військові у вересні деокупували вже близько 40 населених пунктів у Харківській області і в декількох місцях вийшли на кордон з РФ.

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