Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну, - Генштаб

Російські окупанти тимчасово призупинили відправку нових підрозділів на фронт на тлі масової відмови добровольців брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

"Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби в бойових умовах", - розповіли в Генштабі.

За даними відомства, на ситуацію вплинула також правдива інформація про кількість загиблих російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Генштабі зазначають, що кількість "відмовників" зросла і через ставлення до поранених. У госпіталях РФ навмисно спрощують діагнози і характер травм, щоб повернути військових на фронт якомога швидше.