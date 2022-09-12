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Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну, - Генштаб

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Понеділок 12 вересня 2022 18:46
Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну, - Генштаб Фото: Росія призупиняє відправку нових підрозділів до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти тимчасово призупинили відправку нових підрозділів на фронт на тлі масової відмови добровольців брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби в бойових умовах", - розповіли в Генштабі.

За даними відомства, на ситуацію вплинула також правдива інформація про кількість загиблих російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Генштабі зазначають, що кількість "відмовників" зросла і через ставлення до поранених. У госпіталях РФ навмисно спрощують діагнози і характер травм, щоб повернути військових на фронт якомога швидше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, бійці ЗСУ з початку вересня звільнили від російських окупантів вже майже 2000 кілометрів території.

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