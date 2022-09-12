ЗСУ попередили українців: окупанти можуть активізувати ракетні удари

Українські військові попереджають, що російські окупанти можуть активізувати атаки ракетами по території України, враховуючи нещодавні успіхи ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК " Південь ".

"Не виключено, що, прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріл реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з цього військові просять не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги і нагадують про дотримання правила двох стін, яким необхідно скористатися, коли добратися до більш надійного укриття немає змоги.

Обстріли України

Напередодні ввечері росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

Ввечері 11 вересня в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Вже 12 вересня окупанти знову масово обстріляли Харків. Під удар потрапили Київський та Основ'янський райони. Через обстріл російських окупантів зупинилося метро. Харків знову залишився без електроенергії та води. Комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілу. Одна людина загинула, 4 постраждали.