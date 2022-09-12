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Удар по житловому будинку в Харкові: є загиблий і поранені

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Харків, Понеділок 12 вересня 2022 08:31
Удар по житловому будинку в Харкові: є загиблий і поранені Фото: внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Харкові є загиблий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

За словами мера, в результаті обстрілу житловий будинок частково зруйнований.

"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - написав він.

Також Терехов розповів, що вночі в місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

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Харків ракетный удар
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