Масовий обстріл Харкова, місто без води та світла: що відомо

Російські війська сьогодні, 12 вересня, масово обстріляли Харків. Внаслідок атаки окупантів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та главу Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За попередніми даними, окупанти обстріляли Київський та Основ'янський райони Харкова.

За словами Синєгубова, є влучання у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення.

"Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - зазначив очільник ОВА.

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У Харкові через обстріл російських окупантів зупинилося метро.

"З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Харків без води та світла

Мер міста зазначив, що росіяни знову обстріляли критичну інфраструктуру. Харків залишився без електроенергії та води. Комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання", - пояснив Терехов.