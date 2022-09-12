Дощі з України не підуть: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 13 вересня, в Україні очікуються помірні дощі. Температура повітря прогріється до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

За прогнозами синоптиків, завтра очікуються помірні дощі. При цьому в східних областях вночі місцями прогнозується сильний дощ, а в західних областях невеликий дощ. Вдень буде без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +11 +16 градусів. У південно-східній частині країни температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів. На високогір'ї Карпат протягом доби очікується +4 +9 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра в Києві та області буде хмарно з проясненнями, часом можливий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +11 +16. У Києві вночі прогнозується + 9 +11, а вдень +12 +14.