Дощі з України не підуть: прогноз погоди на завтра
У вівторок, 13 вересня, в Україні очікуються помірні дощі. Температура повітря прогріється до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.
За прогнозами синоптиків, завтра очікуються помірні дощі. При цьому в східних областях вночі місцями прогнозується сильний дощ, а в західних областях невеликий дощ. Вдень буде без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +11 +16 градусів. У південно-східній частині країни температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів. На високогір'ї Карпат протягом доби очікується +4 +9 градусів.
Погода в Києві та області
Завтра в Києві та області буде хмарно з проясненнями, часом можливий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м / с.
Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +11 +16. У Києві вночі прогнозується + 9 +11, а вдень +12 +14.
Нагадаємо раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні на цьому робочому тижні.
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