Приснилась "русофобия". РФ обиделась на Польшу и заявила об ухудшении отношений

Слова Пескова прозвучали в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Тот сообщил об отзыве согласия на функционирование консульства РФ из-за взрыва на железнодорожном пути, в котором Польша обвинила разведку страны-агрессора.

Кремль отреагировал на эти обвинения и заявил о проявлении "русофобии" со стороны Польши.

"Отношения с Польшей полностью ухудшились. Это, вероятно, является проявлением этого ухудшения - желания польских властей свести к нулю любую возможность консульских или дипломатических отношений", - отметил Песков.