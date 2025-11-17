ua en ru
Повлиял ли подрыв пути в Польше на график поездов в Украину? Что говорят в УЗ

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 12:04
UA EN RU
Повлиял ли подрыв пути в Польше на график поездов в Украину? Что говорят в УЗ Иллюстративное фото: "Укрзализныця" ответила, повлиял ли взрыв на движение 17 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Польше произошел взрыв на пути на маршруте Варшава-Люблин. Он является важным для поставки помощи в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Что предшествовало

Сегодня утром стало известно, что железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены. Предварительно, власти Польши рассматривали версию диверсии. Стоит заметить, что этот маршрут имеет важное логистическое значение. В частности, для поставки помощи Украине.

Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении инфраструктуры вблизи Жичина в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства, недалеко от станции PKP Mika.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на пути произошел подрыв.

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения", - отметил Туск.

Что говорят в "Укрзализныце"

В "Укрзализныце" уточнили, что по данным польской стороны, состоялась попытка диверсии на участке "Варшава - Люблин". Там сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути.

"Продолжается расследование. Движение осуществляется по смежным путям. Влияние на график нашего поезда Киев-Варшава: +25 минут, все стыковочные поезда к нашим пересадочным поездам в Хелм - также по графику", - сообщили в компании.

Диверсии в Польше

Кроме того, в ночь на 20 августа в польском селе Осины, что в Люблинском воеводстве, произошел взрыв. Неизвестный объект упал на кукурузное поле, после чего взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие фрагменты металла и пластика, однако типичной воронки на месте происшествия не было. К счастью, никто не пострадал.

