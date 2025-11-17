ua en ru
Важная для Украины железная дорога в Польше повреждена в результате подрыва, - Туск

Понедельник 17 ноября 2025 11:48
Важная для Украины железная дорога в Польше повреждена в результате подрыва, - Туск Фото: Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены в результате подрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения", - отметил Туск.

По словам польского премьера, этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине.

"Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - подчеркнул глава польского правительства.

Диверсии в Польше

Ранее стало известно, что в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, который ведет к польско-украинской границе и далее в Украину.

По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.

Речь идет об участке ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и поезда, следующие в Люблин, Хелм и далее - в Украину.

Кроме того, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

