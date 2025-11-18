Подрыв железной дороги: Польша будет требовать экстрадиции подозреваемых украинцев

Власти Польши потребуют, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве железной дороги.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Туск во время выступления в Сейме отметил, что польские спецслужбы установили личности украинцев, которые устроили диверсии на железной дороге в Польше. Они оба прибыли в Польшу из Беларуси.

Один из подозреваемых еще в мае был осужден судом во Львове за диверсии на территории Украины. Второй является уроженцем Донецкой области, ранее он работал в прокуратуре.

Премьер-министр пояснил, что на данном этапе деятельности спецслужб он не может публично раскрывать данные о диверсантах.

"Пока я говорю вам эти слова, проводятся дальнейшие операции", - добавил он.

По словам Туска, после подрыва железнодорожных путей в районе города Мика подозреваемые покинули Польшу через польско-белорусский погранпереход в Тересполе.

Премьер-министр сказал, что обратился к министру иностранных дел с просьбой принять немедленные дипломатические меры с целью выдачи Польше лиц, подозреваемых в совершении террористического акта. Речь об обращении как к властям Беларуси, так и к властям России.

"Но мы также будем предпринимать другие действия, которые, я надеюсь, приведут к скорейшему задержанию преступников и их сообщников", - подытожил Туск.