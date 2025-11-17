ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше повредили железную дорогу на маршруте к границе с Украиной: Туск говорит о диверсии

Польша, Понедельник 17 ноября 2025 09:35
UA EN RU
В Польше повредили железную дорогу на маршруте к границе с Украиной: Туск говорит о диверсии Фото: Дональд Туск(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, который ведет к польско-украинской границе и далее в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Twitter.

"Я нахожусь на постоянном контакте с министром внутренних дел относительно разрушения участка пути на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование, - написал Туск.

По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.
В Польше повредили железную дорогу на маршруте к границе с Украиной: Туск говорит о диверсии

Речь идет об участке ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и составы, следующие в Люблин, Хелм и далее - в Украину.

Ранее мы писали о том, что Польша подключила пункт пропуска "Хребенне-Рава-Русская" к европейской системе Entry/Exit System (EES).

По данным пограничников, отныне все пункты пропуска между Польшей и Украиной в пределах Львовской области работают в этой системе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Польша Поезд
Новости
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского