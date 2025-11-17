В Польше повредили железную дорогу на маршруте к границе с Украиной: Туск говорит о диверсии

В Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, который ведет к польско-украинской границе и далее в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Twitter.

"Я нахожусь на постоянном контакте с министром внутренних дел относительно разрушения участка пути на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование, - написал Туск.

По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.



Речь идет об участке ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и составы, следующие в Люблин, Хелм и далее - в Украину.