Наснилася "русофобія". РФ образилась на Польщу і заявила про погіршення стосунків

Слова Пєскова пролунали у відповідь на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Той повідомив про відкликання згоди на функціонування консульства РФ через вибух на залізничній колії, в якому Польща звинуватила розвідку країни-агресорки.

Кремль відреагував на ці звинувачення і заявив про прояв "русофобії" з боку Польщі.

"Відносини з Польщею повністю погіршилися. Це, ймовірно, є проявом цього погіршення - бажання польської влади звести до нуля будь-яку можливість консульських або дипломатичних відносин", - зазначив Пєсков.