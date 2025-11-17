ua en ru
Польша под ударом диверсий? Армия проверит 120 км путей к границе с Украиной

Польша, Понедельник 17 ноября 2025 14:50
UA EN RU
Польша под ударом диверсий? Армия проверит 120 км путей к границе с Украиной Фото: в Польше произошла диверсия на железной дороге (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Правительство Польши официально подтвердило, что повреждения на стратегической железнодорожной линии, которая ведет к границе с Украиной, является преднамеренным саботажем.

Об этом заявили премьер Дональд Туск и министр внутренних дел Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нет сомнений, что мы имеем дело с актом саботажа", - сказал Кервинский.

По его словам, власти уже проверяют еще один участок этой же железнодорожной магистрали, где также зафиксировано повреждение путей.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, которые ведут к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.

В то же время, Туск в своем видеообращении заявил, что расследуемый взрыв был попыткой взорвать поезд на маршруте Варшава-Люблин.

"Это считается попыткой дестабилизировать и уничтожить железнодорожную инфраструктуру, что могло привести к железнодорожной катастрофе", - подчеркнул Туск.

Он добавил, что еще один похожий инцидент произошел дальше на восток - на той же железнодорожной ветке. По информации СМИ, речь идет о случае возле города Пуливы, где пассажирский поезд с 475 людьми на борту едва не попал в аварию.

Премьер повторил, что все имеющиеся данные указывают на преднамеренный характер происшествия.

"К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с умышленным деянием - актом саботажа. К счастью, трагедии не произошло, но дело очень серьезное", - сказал он.

Взрыв на железной дороге в Польше

Сегодня стало известно, что в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, который ведет к польско-украинской границе и далее в Украину. Отмечается, что машинист сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.

Впоследствии Туск заявил, что железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены в результате подрыва.

В "Укрзализныце" уточнили, что по данным польской стороны, состоялась попытка диверсии на участке "Варшава - Люблин". Там сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути.

