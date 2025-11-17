Польша расследует подрыв железной дороги как теракт в интересах иностранной разведки
В Польше начали расследование по факту подрыва железной дороги. Правоохранители рассматривают инцидент как теракт в интересах иностранного государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новака.
Как отметил Новак, прокурор Мазовецкого выездного отдела Департамента по делам организованной преступности и коррупции начал расследование по фактам диверсии террористического характера, направленных против ж/д и совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.
Расследование касается повреждения в период 15–17 ноября инфраструктуры железнодорожной линии №7 на участке Варшава Всходня - Дорогуск. Речь идет о повреждении путей с использованием взрывчатки в районе населенного пункта Мика (Гарволинский повят), а также о повреждении путей возле населенного пункта Голаб (Пулавский повят).
Производство начато по признакам преступлений, квалифицируемых по нескольким статьям Уголовного кодекса Польши. За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Диверсии в Польше
Напомним, ранее в Польше на маршруте Демблин–Варшава был обнаружен поврежденный участок железнодорожного пути, ведущий к польско-украинской границе.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что возможно это акт диверсии, пострадавших нет, а службы проводят расследование. Инцидент был зафиксирован утром 16 ноября возле станции PKP Mika в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства.
Позже стало известно, что польские правоохранители сообщили о диверсиях на ключевой железнодорожной линии "Варшава-Люблин".
На этом фоне глава польского правительства отметил, что сомнений в том, что это диверсия, уже нет.