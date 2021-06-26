"Нафтогаз" знову підвищив ціни, а Кабмін затвердив заходи з протидії штаму "Дельта": новини за 25 червня

"Нафтогаз" ще більше підняв ціну на газ, проти мера Рівного відкрили справу після скандалу, Кабмін затвердив заходи з протидії штаму "Дельта". Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 25 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним

Україна різко відреагувала на пропозицію Німеччини та Франції відновити саміт Росія-ЄС. Міністерство закордонних справ України матиме розмови із послами Німеччини і Франції. Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні.

Кулеба заявив, що Україна буде детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж.

"Нафтогаз" ще більше підняв ціну на газ: скільки будемо платити в липні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з охопленням близько 1 млн побутових абонентів підвищила ціну на газ у липні до 13,13 гривень за кубометр. У порівнянні з червнем підвищення склало близько 10%.

При цьому ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Тут як і раніше діє фіксована ціна - 7,96 гривень за кубометр.

Кабмін затвердив заходи з протидії штаму "Дельта": список

Кабінет міністрів України затвердив рекомендації Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з протидії штаму коронавірусу "Дельта".

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавируса вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Проти мера Рівного відкрили справу після скандальної заяви про ромів

У Рівному відкрили кримінальне провадження проти мера міста Олександра Третяка. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за погрози ромам. У поліції підтвердили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

Нагадаємо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.

Протасевича і його дівчину перевели під домашній арешт, - BBC

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича перевели під домашній арешт. Його дівчину Софію Сапегу також перевели під домашній арешт. Про це повідомили батьки затриманих.

Відомо, що росіянка Софія Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську, що стало несподіванкою для її батьків.

Поліцейського, якого визнали винним у вбивстві Флойда, засудили на 22,5 роки

У США поліцейського, якого визнали винним у вбивство Флойда, засудили на 22,5 роки. З моменту вбивства пройшло більше року.

Рідні афроамериканця Джорджа Флойда відреагували на вирок. Вони вважають, що такого терміну недостатньо в якості розплати за таке вбивство.

Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України

У п'ятницю, 25 червня, низкою західних областей України пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру та сильна злива наробили лиха у Львові, а також у Рівненській області.

Про наслідки буревію - в матеріалі РБК-Україна.

Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду

Погода в Україні на вихідних, 26 і 27 червня, очікується непростою через рясні опади на більшій частині території країни з сильними зливами та грозами в деяких регіонах. Місцями, зважаючи на "переходів" зі спеки на нижчу температуру повітря, атмосферна активність може спровокувати шквали і град.

Також в Україні через метеорологічну ситуацію оголошено I рівень небезпеки.