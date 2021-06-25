Повалені дерева та зупинений електротранспорт. Львів накрила сильна буря
Вдень 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Близько 16:40 у місті почалася сильна злива, а потім піднявся потужний вітер. Вітер валив дерева, зокрема, постраждали запарковані автомобілі.
У Львові штормитьPosted by Дмитро Левицький on Friday, June 25, 2021
Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, наразі у місті не працює громадський електротранспорт.
Фото: наслідки негоди у Львові (РБК-Україна)
Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що буревій повалив дерева поблизу парку Франка, а біля церкви Святого Юра дерево впало на декілька автомобілів. Дерева попадали і на проїжджу частину на вулиці Героїв УПА.
Фото: наслідки негоди у Львові (portal.lviv.ua)
Про можливих постраждалих в результаті негоди у Львові наразі інформації немає. За словами кореспондента РБК-Україна, в одному з будинків через сильний вітер вилетіло вікно.
Львів заразPosted by Дмитро Левицький on Friday, June 25, 2021