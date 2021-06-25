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Повалені дерева та зупинений електротранспорт. Львів накрила сильна буря

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Львів, П'ятниця 25 червня 2021 17:20
Повалені дерева та зупинений електротранспорт. Львів накрила сильна буря Фото: Львів накрила сильна буря (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вдень 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Негода повалила дерева, в результаті чого містяни спостерігають проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 16:40 у місті почалася сильна злива, а потім піднявся потужний вітер. Вітер валив дерева, зокрема, постраждали запарковані автомобілі.

У Львові штормить

Posted by Дмитро Левицький on Friday, June 25, 2021

Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, наразі у місті не працює громадський електротранспорт.

Фото: наслідки негоди у Львові (РБК-Україна)

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що буревій повалив дерева поблизу парку Франка, а біля церкви Святого Юра дерево впало на декілька автомобілів. Дерева попадали і на проїжджу частину на вулиці Героїв УПА.

Фото: наслідки негоди у Львові (portal.lviv.ua)

Про можливих постраждалих в результаті негоди у Львові наразі інформації немає. За словами кореспондента РБК-Україна, в одному з будинків через сильний вітер вилетіло вікно.

Львів зараз

Posted by Дмитро Левицький on Friday, June 25, 2021

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