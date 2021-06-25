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Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 21:57
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України Фото: захід України накрила негода (facebook.com/comfycity.lviv)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 25 червня, низкою західних областей України пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру та сильна злива наробили лиха у Львові, а також у Рівненській області.

Про наслідки буревію - в матеріалі РБК-Україна.

Повалені дерева та постраждала людина у Львові

Першим під негоду потрапив сьогодні Львів. Там сильні пориви вітру валили дерева на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Негода також спричинила перебої в електропостачанні, тому весь громадський електротранспорт не працює.

Через негоду у Львові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення. Однак ситуація у місті, як заявила місцева влада, наразі контрольована.

В результаті буревію постраждала одна людина. На постраждалу особу впало дерево. А на вулиці Городоцькій-Виговського поліцейські врятували з затопленого підземного переходу двох жінок.

Через негоду у Львові можуть затриматися потяги

"Укрзалізниця" попередила, що через негоду у Львові може бути затримка у курсуванні потягів. Зі Львова із затримкою вирушили потяги:

  • №22 Трускавець-Харків - затримка склала 1 годину;
  • № 3 Ужгород-Запоріжжя - затримка склала 28 хвилин;
  • № 232 Івано-Франківськ-Генічеськ - затримка склала 52 хвилини;
  • № 749 Київ-Івано-Франківськ - затримка близько години.

Крім того, із затримкою слідують ще два потяги:

  • 110 Львів-Херсон - (затримка становить 7 хвилин);
  • "Прикарпатський Експрес".

Фото: негода у Львові (facebook.com/comfycity.lviv)

Мешканців Рівненької області просять не виходити з дому

Після Львова негода перейшла на територію Рівненської області. Через сильний вітер на один з автобусів впало дерево, але, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Крім того, на території села Нова Любомирка випав град завбільшки з куряче яйце, а дороги мікрорайону Південний та вулиці Чорновола у Рівному засипало гіллям дерев. Через негоду рятувальники рекомендували мешканцям області утриматися від виходу на вулицю.

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Гідрометцентр Львів Рівненська область
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Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
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