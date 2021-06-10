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"Запакуємо і вивеземо з міста": мер Рівного зробив скандальну заяву про ромів

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Рівне, Четвер 10 червня 2021 10:58
"Запакуємо і вивеземо з міста": мер Рівного зробив скандальну заяву про ромів Фото: мер Рівного Олександр Третяк (facebook.com/tretyak_rivne)
Автор: Анастасія Рокитна

Мер Рівного Олександр Третяк пропонує запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він пропонує вдатися до радикальних дій щодо ромів.

Про це він заявив в ефірі "Радіо трек".

Він заявив про нахабну поведінку ромів.

"Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті", - заявив мер Рівного.

Третяк розповів, що недавно на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.

За його словами, в місті планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

Нагадаємо, у Києві родина ромів влаштувала похоронну церемонію біля школи та дитсадка.

Раніше повідомлялось, що ветеран АТО побив ромів в центрі Києва.

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