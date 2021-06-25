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Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 11:21
Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна різко відреагувала на пропозицію Німеччини та Франції відновити саміт Росія-ЄС. Міністерство закордонних справ України матиме розмови із послами Німеччини і Франції.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні.

Кулеба заявив, що Україна буде детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж.

"Переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції", - заявив міністр.

Україна, за його словами, хоче краще розуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься зі санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у нормандському форматі.

Posted by Dmytro Kuleba on Thursday, June 24, 2021

Зазначимо, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили про необхідність відновлення діалогу з Росією.

Втім, лідери Євросоюзу відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Більше того, лідери країн Євросоюзу доручили голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви.

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