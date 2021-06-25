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Протасевича і його дівчину перевели під домашній арешт, - BBC

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Мінськ, П'ятниця 25 червня 2021 09:07
Протасевича і його дівчину перевели під домашній арешт, - BBC Фото: опозиційний журналіст Роман Протасевич (telegram)
Автор: Анастасія Рокитна

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича перевели під домашній арешт. Його дівчину Софію Сапегу також перевели під домашній арешт.

Про це повідомили батьки затриманих, передає BBC.

Відомо, що росіянка Софія Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську, що стало несподіванкою для її батьків.

"Ми знаходимося в шоці", - сказав вітчим Софії Сергій Дудич.

Чи зняті з Софії звинувачення, Дудич сказати не може, "щоб не нашкодити дочки", але сім'я сподівається на це.

Зазначено, що Роман Протасевич також був переведений під домашній арешт.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі, може, він втягнутий в якусь політичну гру", - сказав батько затриманого.

За його словами, звинувачення з Сапеги і Протасевича не були зняті.

"Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їх побутових умов. В іншому, що буде далі, невідомо", - додав батько Романа Дмитро Протасевич.

Оновлено: адвокат сім'ї Сапеги підтвердив, що її перевели під домашній арешт, очікує, що найближчим часом її доля буде вирішена позитивно.

Він зазначив, що з дівчиною продовжують слідчі дії. Адвокат планує найближчим часом з Сапегою зустрітися.

Нагадаємо, що білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Протасевич та Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після затримання Протасевич дав нібито "інтерв'ю" білоруському державному телеканалу, в якому "визнав вину" у закликах до протестів в Білорусі.

Нещодавно Андрій Сапега, батько затриманої в Мінську росіянки Софії Сапеги, звернувся до президента Білорусії Олександра Лукашенко з проханням помилувати його доньку.

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Роман Протасевич
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