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Проти мера Рівного відкрили справу після скандальної заяви про ромів

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Рівне, П'ятниця 25 червня 2021 10:01
Проти мера Рівного відкрили справу після скандальної заяви про ромів Фото: мер Рівного Олександр Третяк (facebook.com/tretyak_rivne)
Автор: Анастасія Рокитна

У Рівному відкрили кримінальне провадження проти мера міста Олександра Третяка. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за погрози ромам.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

У поліції підтвердили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

"Так, відкрито провадження за цією статтею", - повідомили у прес-службі.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, у червні мер Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він сказав, що ситуація з безпекою у місті погіршилась.

Тоді він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - заявив він.

Нагадаємо, після того мер Рівного вибачився за скандальну заяву про ромів.

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Рівне ромы
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