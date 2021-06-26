"Нафтогаз" снова повысил цены, а Кабмин утвердил меры по противодействию штамму "Дельта": новости за 25 июня

"Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ, против мэра Ровно открыли дело после скандала, Кабмин утвердил меры по противодействию штамму "Дельта". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 25 июня, - в материале РБК-Украина

Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным

Украина резко отреагировала на предложение Германии и Франции возобновить саммит Россия-ЕС. Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.

Кулеба заявил, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

"Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ: сколько будем платить в июле

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила цену на газ в июле до 13,13 гривен за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.

При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь как и раньше действует фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр. \

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму "Дельта"

Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национально безопасности и обороны (СНБО) по противодействию штамму коронавируса "Дельта".

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Против мэра Ровно открыли дело после скандального заявления о ромах

В Ровно открыли уголовное производство против мэра города Александра Третяка. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы за угрозы ромам. В полиции подтвердили, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

Напомним, в июне мэр Ровно Александр Третяк предложил упаковать ромов в автобус и вывезти из города. Он сказал, что ситуация с безопасностью в городе ухудшилась.

Протасевича и его девушку перевели под домашний арест, - BBC

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Его девушку Софью Сапегу также перевели под домашний арест. Об этом сообщили родители задержанных.

Известно, что россиянка Софья Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, что стало неожиданностью для ее родителей.

Полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 года

В США полицейского, которого признали виновным в убийстве Флойда, осудили на 22,5 года. С момента убийства прошло больше года.

Родные Флойда отреагировали на приговор. Они считают, что такого срока недостаточно в качестве расплаты за такое убийство.

Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины

В пятницу, 25 июня, рядом западных областей Украины прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали бедствия во Львове, а также в Ровенской области.

О последствиях урагана - в материале РБК-Украина.

Синоптики предупредили о серьезных погодных "фокусах" на выходных: где ждать ненастье

Погода в Украине на выходных, 26 и 27 июня, ожидается непростой из-за обильных осадков на большей части территории страны с сильными ливнями и грозами в некоторых регионах. Местами, ввиду "переходов" с жары в более низкую температуру воздуха, атмосферная активность может спровоцировать шквалы и град.

Также в Украине из-за метеорологической ситуации объявлен I уровень опасности.