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"Нафтогаз" ще більше підняв ціну на газ: скільки будемо платити в липні

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 12:15
"Нафтогаз" ще більше підняв ціну на газ: скільки будемо платити в липні Фото: в Україні зростають ціни на газ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з охопленням близько 1 млн побутових абонентів підвищила ціну на газ у липні до 13,13 гривень за кубометр. У порівнянні з червнем підвищення склало близько 10%.

Це випливає з даних на сайті компанії.

Зазначимо, у червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр, а місячний тариф на липень зріс до 13,13 гривень.

При цьому ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Тут як і раніше діє фіксована ціна - 7,96 гривень за кубометр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що індикативна ціна за метр кубічний газу становить понад 11 гривень, але вона може знизитися.

Також повідомлялося, що ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні кілька років.

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Нафтогаз України Ціна на газ
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