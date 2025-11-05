Надежная связь даже в блэкауты: в Киевской области запускают группы поддержки операторов

В Киевской области запускают работу мобильных групп поддержки операторов - для обеспечения постоянства связи во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Устойчивость связи во время блэкаутов: что изменится в Киевской области

Украинцам рассказали, что поэтапное внедрение нового механизма сотрудничества с мобильными операторами - для обеспечения устойчивости связи - обсудили во время рабочей встречи в Бориспольской районной военной администрации (РВА).

Участие в ней приняли:

представители пилотных общин - Золочевской и Девичковской;

представители операторов Vodafone и lifecell;

заместитель главы Киевской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Максим Столярчук;

руководство Бориспольской РВА.

Сообщается, что новый механизм предусматривает усиление работы операторов связи мобильными группами техспециалистов, которые будут приобщаться:

к обслуживанию базовых станций;

к перевозке и подключению генераторов.

Сколько мобильных бригад уже создали и что будет дальше

Согласно информации ОГА, в целом в регионе уже было создано 125 мобильных бригад, которые могут помогать операторам в техническом обслуживании.

"Теперь эти возможности переводят в системный формат сотрудничества", - рассказали гражданам.

Отмечается, что в Золочевской и Девичковской общинах в рамках пилотного проекта "отработают модель взаимодействия".

Уточняется, что она будет включать:

алгоритмы привлечения мобильных бригад для обслуживания базовых станций;

порядок предоставления и обслуживания генераторов;

типовые договоры и чек-листы взаимодействия;

требования к составу и подготовке групп;

правила по охране труда для привлеченных работников;

прозрачный механизм координации.

Одновременно с этим оператор "Киевстар" будет работать над аналогичным процессом в Бучанской общине.

Ожидается, что это позволит "ускорить сравнение подходов и масштабировать лучшие решения на весь регион".

В завершение в Киевской ОГА сообщили, что следующим шагом будет формирование единого стандарта взаимодействия, который будет распространен на все общины региона.

"Это повысит устойчивость сетей мобильной связи на системном уровне и сократит время реагирования с часов до минут", - подытожили в пресс-службе областной госадминистрации.

Публикация Киевской ОГА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)