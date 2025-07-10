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Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

Украина, Четверг 10 июля 2025 09:53
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Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink Фото: Интернет Starlink будет запущен в Украине в 2026 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина станет первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи Starlink. Обмен сообщениями будет запущен к концу года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ в Интернет - в середине 2026 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Сейчас начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года со Space X. Связь будет идти через спутники, оснащенные модемами. Они будут функционировать как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

"Первый этап - это обмен сообщениями по технологии OTT... то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы", - сказал он.

По его словам, он будет реализован к концу этого года.

"И, вероятно, в начале 2026 года, давайте подстрахуемся, во втором квартале 2026 года, мы сможем предложить мобильную спутниковую широкополосную передачу данных... и голоса", - добавил директор "Киевстара".

Связь под ракетами

Комаров заявил, что украинская телекоммуникационная инфраструктура хорошо выдерживает эскалацию атак со стороны России в последние недели.

В прошлом году из атаки на электросети и линии электропередачи привели к ежедневным отключениям электроэнергии в крупных городах, выведя из строя около половины имеющихся генерирующих мощностей Украины.

"Я думаю, что мы гораздо более устойчивы, чем были в 2022 году. Сейчас мы можем обеспечивать бесперебойную работу фиксированной и мобильной связи до 10 часов во время отключений электроэнергии, даже общенациональных".

Комаров дал интервью перед конференцией по восстановлению Украины в Риме. В конференции также должен принять участие президент Владимир Зеленский.

Напомним, "Киевстар" в 2024 году заключил эксклюзивное партнерство с компанией Starlink Илона Маска по разработке и предоставлению прямой мобильной связи в Украине.

Кроме того, "Киевстар" значительно повысил тарифы на мобильную связь в Украине в конце 2024 года.

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