Резерв на 10 часов. Готовы ли мобильные операторы к "блэкаутам" и будет ли связь

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и сезонное похолодание вновь привели к отключениям электроэнергии в Украине. Операторы мобильной связи готовятся обеспечивать украинцев связью в условиях перебоев со светом.

Готовы ли мобильные операторы к длительным отключениям и сколько часов будет работать связь без света – в материале РБК-Украина .

Что должны были сделать операторы

Украинские операторы при подготовке к возможным длительным отключениям электричества, должны установить генераторы и модернизировать сети, сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) Лилия Мальон.

"Операторы получили требования по обеспеченности: это аккумуляторы, генераторы", - рассказала она.

НКЭК проверяет готовность компаний к работе в условиях "блэкаутов" с 2023 года, добавила Мальон. Речь идет о наличии резервного питания, запасов топлива, мобильных ремонтных бригад и достаточного количества персонала.

"Мы видим, что операторы действительно вкладывают много в обеспечение работы сетей во время отключений. Но всегда упираемся в людей, потому что люди – это самая большая ценность", - подчеркнула глава НКЭК.

Инженеры, работающие на вышке мобильной связи (фото GettyImages)

Даже с резервным питанием базовые станции (вышки мобильной связи) не могут работать бесконечно. Батареи имеют ограниченный ресурс, а генераторы требуют горючего и техобслуживания, пояснила она.

Поэтому во время длительных отключений электричества мобильную связь следует воспринимать не как гарантированную услугу, а как временную возможность оставаться на связи, подчеркнула Мальон. Глава НКЭК обратилась к украинцам с просьбой ответственно пользоваться мобильным интернетом во время отключений.

"Не просматривайте лишний контент, помните, что связь в это время – это о выживании", - подытожила Мальон.

О подготовке операторов мобильной связи к отключениям света рассказал и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. На заседании Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение увеличить количество базовых станций с резервным питанием, отметил он.

Готовы ли мобильные операторы к "блэкаутам"

Киевстар, Vodafone и lifecell сообщили о почти полном обеспечении базовых станций аккумуляторами и генераторами. По данным операторов, среднее время работы базовых станций на батареях составляет 6–10 часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

"Во время отключений электроэнергии часть трафика из фиксированной сети перетекает в мобильную, что увеличивает нагрузку и ускоряет разряд аккумуляторов", - пояснили в "Киевстар" в комментарии РБК-Украина.

95% базовых станций могут работать до 10 часов автономно, а остальные обеспечены резервом на 4–6 часов, заявили в Vodafone.

О почти аналогичной готовности заявили в lifecell – 94% сети способны работать до 10 часов без внешнего питания. "Ключевые базовые станции продолжат работать и в дальнейшем, но покрытие будет значительно меньше", - отметили в компании.

Базовая станция мобильного оператора (фото GettyImages)

Операторы также существенно увеличили резервные мощности. Lifecell закупил 48 тысяч литиевых аккумуляторов и увеличил количество генераторов на ключевом оборудовании в 75 раз по сравнению с 2022 годом. "Киевстар" установил более чем 241 тысячу аккумуляторов на базовых станциях, и более 3,5 тысячи генераторов не важных объектах сети.

Vodafone увеличил парк аккумуляторов в восемь раз и имеет более 3 тысяч генераторов. В компании также используют ИИ для регулирования нагрузки оборудования.

"Система автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки на базовую станцию. Это экономит потребление электроэнергии от сети, оптимизирует заряд батарей и продлевает время их автономной работы", - пояснили в Vodafone.

Кроме оборудования, операторы усилили инженерные службы и аварийные группы. Vodafone создал 233 аварийные бригады, lifecell увеличил количество мобильных групп и обеспечил их дополнительным оборудованием, а в "Киевстар" готовы привлекать технические команды из других регионов и подразделений в случае необходимости.

Также операторы мобильной связи тестируют альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от сети и топлива. У "Киевстар" есть оборудование, которое питается от солнечных и ветровых систем.

"Такие пилотные проекты, в частности, реализованы в Одесской, Львовской и Черкасской областях. В Одесской области оборудование двух станций мобильной связи имеет полностью автономное питание от солнечной энергии", - отметили в компании.

Подобные проекты существуют и у Vodafone. Компания успешно завершила тестирование солнечных электростанций на базовых станциях и начала их установку на первых 100 объектах.

В lifecell также экспериментируют с другими альтернативными источниками питания. "В прошлом году наша компания проводила тестирование питания базовых станций от электромобиля", - поделились в Lifecell.