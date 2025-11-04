ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Резерв на 10 часов. Готовы ли мобильные операторы к "блэкаутам" и будет ли связь

Украина, Вторник 04 ноября 2025 06:00
UA EN RU
Резерв на 10 часов. Готовы ли мобильные операторы к "блэкаутам" и будет ли связь Специалист проводит работы на мобильной вышке (фото GettyImages)
Автор: Артур Дубровенко

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и сезонное похолодание вновь привели к отключениям электроэнергии в Украине. Операторы мобильной связи готовятся обеспечивать украинцев связью в условиях перебоев со светом.

Готовы ли мобильные операторы к длительным отключениям и сколько часов будет работать связь без света – в материале РБК-Украина.

Что должны были сделать операторы

Украинские операторы при подготовке к возможным длительным отключениям электричества, должны установить генераторы и модернизировать сети, сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) Лилия Мальон.

"Операторы получили требования по обеспеченности: это аккумуляторы, генераторы", - рассказала она.

НКЭК проверяет готовность компаний к работе в условиях "блэкаутов" с 2023 года, добавила Мальон. Речь идет о наличии резервного питания, запасов топлива, мобильных ремонтных бригад и достаточного количества персонала.

"Мы видим, что операторы действительно вкладывают много в обеспечение работы сетей во время отключений. Но всегда упираемся в людей, потому что люди – это самая большая ценность", - подчеркнула глава НКЭК.

Резерв на 10 часов. Готовы ли мобильные операторы к &quot;блэкаутам&quot; и будет ли связь

Инженеры, работающие на вышке мобильной связи (фото GettyImages)

Даже с резервным питанием базовые станции (вышки мобильной связи) не могут работать бесконечно. Батареи имеют ограниченный ресурс, а генераторы требуют горючего и техобслуживания, пояснила она.

Поэтому во время длительных отключений электричества мобильную связь следует воспринимать не как гарантированную услугу, а как временную возможность оставаться на связи, подчеркнула Мальон. Глава НКЭК обратилась к украинцам с просьбой ответственно пользоваться мобильным интернетом во время отключений.

"Не просматривайте лишний контент, помните, что связь в это время – это о выживании", - подытожила Мальон.

О подготовке операторов мобильной связи к отключениям света рассказал и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. На заседании Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение увеличить количество базовых станций с резервным питанием, отметил он.

Готовы ли мобильные операторы к "блэкаутам"

Киевстар, Vodafone и lifecell сообщили о почти полном обеспечении базовых станций аккумуляторами и генераторами. По данным операторов, среднее время работы базовых станций на батареях составляет 610 часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

"Во время отключений электроэнергии часть трафика из фиксированной сети перетекает в мобильную, что увеличивает нагрузку и ускоряет разряд аккумуляторов", - пояснили в "Киевстар" в комментарии РБК-Украина.

95% базовых станций могут работать до 10 часов автономно, а остальные обеспечены резервом на 4–6 часов, заявили в Vodafone.

О почти аналогичной готовности заявили в lifecell – 94% сети способны работать до 10 часов без внешнего питания. "Ключевые базовые станции продолжат работать и в дальнейшем, но покрытие будет значительно меньше", - отметили в компании.

Резерв на 10 часов. Готовы ли мобильные операторы к &quot;блэкаутам&quot; и будет ли связьБазовая станция мобильного оператора (фото GettyImages)

Операторы также существенно увеличили резервные мощности. Lifecell закупил 48 тысяч литиевых аккумуляторов и увеличил количество генераторов на ключевом оборудовании в 75 раз по сравнению с 2022 годом. "Киевстар" установил более чем 241 тысячу аккумуляторов на базовых станциях, и более 3,5 тысячи генераторов не важных объектах сети.

Vodafone увеличил парк аккумуляторов в восемь раз и имеет более 3 тысяч генераторов. В компании также используют ИИ для регулирования нагрузки оборудования.

"Система автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки на базовую станцию. Это экономит потребление электроэнергии от сети, оптимизирует заряд батарей и продлевает время их автономной работы", - пояснили в Vodafone.

Кроме оборудования, операторы усилили инженерные службы и аварийные группы. Vodafone создал 233 аварийные бригады, lifecell увеличил количество мобильных групп и обеспечил их дополнительным оборудованием, а в "Киевстар" готовы привлекать технические команды из других регионов и подразделений в случае необходимости.

Также операторы мобильной связи тестируют альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от сети и топлива. У "Киевстар" есть оборудование, которое питается от солнечных и ветровых систем.

"Такие пилотные проекты, в частности, реализованы в Одесской, Львовской и Черкасской областях. В Одесской области оборудование двух станций мобильной связи имеет полностью автономное питание от солнечной энергии", - отметили в компании.

Подобные проекты существуют и у Vodafone. Компания успешно завершила тестирование солнечных электростанций на базовых станциях и начала их установку на первых 100 объектах.

В lifecell также экспериментируют с другими альтернативными источниками питания. "В прошлом году наша компания проводила тестирование питания базовых станций от электромобиля", - поделились в Lifecell.

Напомним, в прошлом году мобильных операторов обязали до 1 февраля 2025 года обеспечить работу сети без электроснабжения минимум в течение 10 часов.

В марте 2025 года Кабмин расширил бронирование для сотрудников мобильных операторов и интернет-провайдеров.

В пресс-службе Киевской областной государственной администрации напомнили, как ответственно пользоваться сетью во время "блэкаутов" и попросили не загружать видео или большие файлы во время обесточивания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар life:) Vodafone Group Отключения света Мобильный трафик
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа